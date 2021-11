U19: VfL Bochum ungeschlagen - Daran will Butscher arbeiten

Die U19 des VfL Bochum bleibt weiterhin ohne Niederlage. Trainer Heiko Butscher sieht dennoch einiges an Verbesserungspotenzial.

Der VfL Bochum bleibt weiterhin eines der drei Teams in der A-Junioren-Bundesliga West, die in dieser Saison noch ungeschlagen sind. Daran hat auch das Derby gegen den MSV Duisburg am vergangenen Spieltag nichts geändert, in dem sich beide Mannschaften mit einem torlosen Remis trennten. Damit folgte nun nach drei Siegen am Stück gegen gut sortierte Duisburger, die sich den Klassenerhalt als Ziel gesteckt haben, ein kleiner Dämpfer für das Team von Trainer Heiko Butscher.

Dennoch bleibt der VfL mit zwölf Zählern aus sechs Spielen auf dem vierten Tabellenplatz und damit in Schlagdistanz zur Spitzengruppe um Dortmund, Schalke und Leverkusen.

Aus dem Duell mit dem MSV nimmt Butscher neben positiven Erkenntnissen auch Aspekte in die nächsten Wochen mit, an denen er noch arbeiten will: „Gegen Duisburg waren die Chanen ja da und vom Einsatz her war alles okay. Auch diese Gier, den Punkt dann mitzunehmen sowie hinten sicher zu stehen und alles wegzuverteidigen, hat mir schon gut gefallen. Aber wir müssen weiterhin an der Torgefährlichkeit im letzten Drittel arbeiten. Zudem gibt es in den Umschaltaktionen noch Verbesserungspotenzial.“

Wir werden sehr viel individuell arbeiten und gerade wenn man keine Pflichtspiele hat, bietet es sich an, an kleineren Sachen zu arbeiten Heiko Butscher

Um daran zu arbeiten, hat Butscher nun eine Menge Zeit, denn das nächste Pflichtspiel gegen Arminia Bielefeld steht erst in knapp einem Monat Ende November auf dem Plan. Für die Zwischenzeit hat sich der Bochumer Trainer einiges vorgenommen: „Das Programm für die nächsten drei Wochen steht schon. Wir werden sehr viel individuell arbeiten und gerade wenn man keine Pflichtspiele hat, bietet es sich an, an kleineren Sachen zu arbeiten.“

Was genau der 41-jährige ehemalige Profi mit diesen Kleinigkeiten meint, verrät er auch: „In den kommenden Wochen werden wir am Torabschluss, der Ballannahme und an der Technik arbeiten. Auch an den Ausdauerphasen und Sprintfähigkeiten soll gearbeitet werden, damit wir gegen den nächsten Gegner topfit sind.“

Damit seine Elf aber nicht komplett aus dem Spielrhythmus kommt, sind stand jetzt auch zwei Testspiele geplant. Zum einen gegen die U19 des Bundesligisten Union Berlin, die in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost spielt und zum anderen gegen die A-Junioren des JFV Nordwest aus Oldenburg, die derzeit den zweiten Tabellenplatz in der A-Junioren Regionalliga Staffel Süd belegen.

Allerdings verspricht Butscher auch Zeit für Regenerationsphasen: „Dazwischen werden die Jungs auch mal ganz kurz durchschnaufen können und ein paar Tage frei bekommen. Aber wir bleiben schon im Rhythmus, auch damit die Spieler, die bisher etwas weniger Spielzeit hatten, im Spielrhythmus bleiben.“