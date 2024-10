Klopp-Trauzeuge Wagner: Kritik an Kritikern

Fortuna Köln Kapitän vor RWO - "Natürlich träume ich noch einmal von der 3. Liga"

Fortuna Köln gegen Rot-Weiß Oberhausen: So lautet am Samstag, 12. Oktober (14 Uhr), das Topspiel in der Regionalliga West. Der Fortuna-Kapitän ist jedenfalls heiß.