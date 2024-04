Schalke 04: Nachschlag für Can Bozdogan? Ex-Schalker vor Türkei-Wechsel

Can Bozdogan wechselte in der U19 für einen sechsstelligen Betrag vom 1. FC Köln zum FC Schalke 04 und galt als große Mittelfeld-Hoffnung. Nun könnte er nochmal eine Stange Geld einbringen.

Gibt es nach dieser Saison ein königsblaues Stühlerücken bei Trabzonspor? In dieser Saison spielt Mehmet Can Aydin für den türkischen Klub vom Schwarzen Meer. Der Rechtsverteidiger wurde von den Königsblauen für ein Jahr an den Süper-Lig-Verein ausgeliehen.

Auch in der Hoffnung, dass Aydin den Knappen nach dieser Saison 1,4 Millionen Euro einbringt. So hoch ist in etwa die Kaufoption für den türkischen Meister von 2022. Doch daraus wird wohl nichts. Nachdem es für Aydin auch zunächst gut lief, kommt er aktuell gar nicht mehr zum Zug.

Seitdem die Türken für seine Position im Februar den Dortmunder Thomas Meunier verpflichtet haben, spielt Aydin praktisch keine Rolle mehr. Zu allem Überfluss hat er sich dann auch noch verletzt. So wird Aydin im Sommer wohl zunächst zum S04 zurückkehren.

Dafür könnte ein anderer ehemaliger Schalker Spieler dem klammen Zweitligisten durch Trabzonspor eine schöne Zusatzeinnahme bescheren. Denn ausgerechnet Trabzonspor soll die Fühler nach Can Bozdogan ausgestreckt haben. Der 23-Jährige wechselte vor der Saison von Gelsenkirchen für eine Million Euro zum FC Utrecht, nachdem er bereits ein Jahr zuvor dorthin ausgeliehen wurde.

In den Niederlanden unterschrieb der gebürtige Kölner, der in der U19 zur Knappenschmiede kam, einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Und Schalke sicherte sich eine Beteiligung bei einem vorzeiten Verkauf: „Wir sind sehr froh, dass wir uns mit Utrecht einigen konnten und wir bei einer weiteren positiven Entwicklung auch zukünftig finanziell partizipieren werden", erklärte Schalkes damaliger Vorstand Sport Peter Knäbel im Sommer.

Bozdogan, der zunächst die Jugendmannschaften des 1. FC Köln durchlief, absolviert im Nachbarland bislang eine tolle Saison. Der Mittelfeldspieler stand in 27 von 31 Spielen in der Eredivisie auf dem Platz und erzielte zwei Tore. Nun soll sich Trabzonspor für seine Dienste interessieren und laut der türkischen Zeitung "Sabah" auch bereits Kontakt zu seinem Managament aufgenommen haben.

Schalke wird die Entwicklung sicher mit Spannung verfolgen. Erfahrungen in der Türkei hat Bozdogan bereits gesammelt. In der Saison 2021/22 war er zu Besiktas Istanbul ausgeliehen. Die "Adler" zogen die Kaufoption damals allerdings nicht. Ob Bozdogan nun über Umwegen doch in der Süper Lig landet?