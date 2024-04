Nach seinem Aus in Nürnberg schloss sich Danny Blum im Februar dem FC Intercity, einem jungen, von Investoren unterstützten Klub in Spaniens 3. Liga an - nun folgte sein Debüt.

2020/21 verhalf Danny Blum dem VfL Bochum noch zur Meisterschaft in der 2. Bundesliga. Anschließend bekam die Karriere des linken Flügelspielers allerdings einen gewaltigen Knick. Nach einer kurzen Auslandserfahrung bei APOEL Nikosia und einem ebenso kurzen Intermezzo in Nürnberg war der mittlerweile 33-Jährige lange Zeit vereinslos. Nun meldete er sich zurück - in der dritten spanischen Liga.

Anfang Februar unterschrieb Blum einen Vertrag beim CF Intercity aus Alicante, einem Küstenort im Südosten Spaniens. Der Verein wurde in dieser Form erst 2017 nach dem Einstieg einer Investorengruppe gegründet und entstand aus dem GCD Sant Joan d'Alacant. Angefangen in der sechsten Liga marschierte der Verein innerhalb von zwei Saisons in die Viertklassigkeit. Dort verpasste man den Aufstieg zunächst zweimal, sicherte sich 2021/22 aber die Meisterschaft und geht mittlerweile in der Liga drei, der sogenannten Primera Federacion an den Start.

2021 sorgte der Verein außerdem für Aufsehen, weil er als erster spansicher Fußballklub an die Börse ging. Nach Platz 12 im Vorjahr belegt Intercity aktuell Rang 11.

Knappe Niederlage bei Blums Premiere

Nachdem Blum in den ersten Wochen noch zuschauen musste, kam er am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen die Zweitvertretung von Atletico Madrid in der 83. Minute zu seinem ersten Einsatz. Im Mittelfeldduell gegen die zwölftplatzierten Madrilenen konnte allerdings auch der Außenbahnspieler nichts mehr ausrichten. Sein Klub war zwar in Führung gegangen, ein Doppelpack des erst 19-jährigen Sturm-Talents Adrian Nino drehte die Partie allerdings zu Gunsten Atleticos (1:2).

Für Blum dürfte es dennoch ein besonderer Tage gewesen sein, schließlich war es sein erstes Pflichtspiel seit fast einem Jahr. Nachdem er das Abenteuer APOEL Nikosia im Januar 2023 vorzeitig abgebrochen hatte, kehrte er zum 1. FC Nürnberg zurück, wo es jedoch nur noch zu zwei Kurzeinsätzen reichte. Den letzten absolvierte er am 15. April 2023 beim 1:2 in Kiel. Im Sommer wurde sein Vertrag nicht verlängert, anschließend war Blum rund sieben Monate ohne einen Arbeitgeber. Jetzt steht der 109-malige Zweitliga-Profi im sonnigen Spanien wieder auf dem Rasen.