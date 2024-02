International: Ex-Knappenschmiede-Trainer Onur Cinel fliegt aus der Youth League

Große Enttäuschung für Schalkes ehemaligen U17-Trainer Onur Cinel. Mit seinem neuen Team schied er aus der UEFA Youth League aus.

Große Enttäuschung für Onur Cinel. Der langjährige Trainer der Knappenschmiede ist mit seinem neuen Team aus der UEFA Youth League ausgeschieden. Im Viertelfinale verlor Cinel mit der U19 von RB Salzburg am Mittwoch 0:1 gegen den FC Nantes.

Nur 425 Zuschauer wollten das Spiel in der Fußball-Akademie sehen. Obwohl das Cinel-Team feldüberlegen war, erzielten die Franzosen bereits in der 19. Minute durch Diockomalang Gomez bei einem Konter den Siegtreffer.

Danach antwortete das Nachwuchsteam von RB Salzburg mit wütenden Angriffen. Die Statistik wies am Ende 22 Torschüsse für die Österreicher auf. Aber der Ball wollte einfach nicht rein. Die beste Szene hatte Stürmer Adam Daghims in der Schlussphase, als er einen Schuss aus spitzem Winkel aber nur ans Aluminium setzte.

Somit stand am Ende das enttäuschende 0:1. Der Traum vom Finale ist also geplatzt. "Wir sind natürlich alle sehr enttäuscht, weil nach dem Spielverlauf die Niederlage nicht wirklich zwingend war", sagte ein enttäuschter Onur Cinel anschließend gegenüber www.redsalzburg.at den Vereinsmedien. "Was die Torchancen angeht, war es sicherlich eine ausgeglichene Partie und wir können definitiv noch zwingender sein, als wir es heute waren. In den letzten zehn Minuten sind wir noch mal richtig gefährlich geworden und hätten uns ein Tor verdient – diesen Druck aus der Schlussphase hätten wir uns schon früher gewünscht." Sein Fazit: "Nach einer tollen Gruppenphase ist auch viel Stolz dabei, aktuell überwiegt aber natürlich noch die Enttäuschung."

2022 hatte Cinel als Trainer der U17 des S04 die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Im Sommer 2023 wechselte er nach Österreich zum FC Liefering in die zweite österreichische Liga, auch weil man ihm beim FC Schalke 04 keinen anderen adäquaten Job anbieten konnte.

Liefering ist ein Farmteam von RB Leipzig. In der Youth League tritt die Mannschaft als U19 von RB an. In der Gruppenphase sorgte das Team für Furore und blieb in sechs Spielen gegen Benfica Lissabon, Inter Mailand und Real Sociedad ungeschlagen. Unter anderem gewann Salzburg bei Inter Mailand.

In der Liga lief es dagegen lange nicht gut. Lange war die Cinel-Truppe akut abstiegsgefährdet. Zuletzt gelangen aber drei Siege in Serie. Doch dafür gab es jetzt das Aus in der Youth League.