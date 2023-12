Hiobsbotschaft für früheren Schalke-Verteidiger Joel Matip

Hiobsbotschaft für Joel Matip: Der Innenverteidiger vom FC Liverpool und frühere Schalker hat sich eine schwere Verletzung zugezogen.

Während seiner Karriere musste Joel Matip zahlreiche kleinere und größere Verletzungen verkraften. Jetzt hat es den 32 Jahre alten gebürtigen Bochumer besonders schwer erwischt. Der Innenverteidiger des FC Liverpool zog sich einen Riss des vorderen Kreuzbands zu. In der vergangenen Nacht teilte sein Verein die Diagnose mit.

Matip hatte sich die schwere Knieverletzung beim 4:3-Sieg gegen den FC Fulham am vergangenen Wochenende zugezogen. In der 69. Minute musste er ausgewechselt werden. Ihm droht ein monatelanger Ausfall und möglicherweise sogar das Ende seiner Zeit in Liverpool. Denn Matips Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.

"Es ist ein Kreuzbandriss, das habe ich leider von der ersten Sekunde an erwartet. Alles sah so aus. Äußerst unglücklich", sagte LFC-Trainer Jürgen Klopp am Rande des 2:0-Siegs gegen Sheffield United am Mittwochabend, bevor die Hiobsbotschaft offiziell vermeldet wurde.

Für Matip ist das ein bitterer Rückschlag. Der Abwehrmann, der 2009 aus der Jugend des FC Schalke 04 zu den Profis aufrückte und anschließend 256 Pflichtspiele (23 Tore) für die Königsblauen bestritt, kam in der laufenden Saison auf regelmäßige Einsatzzeiten. Nachdem Matip sich im Vorjahr überwiegend mit der Rolle als Reservist begnügen musste, stand er in dieser Runde an neun von 14 Premier-League-Spieltagen in der Startelf und sammelte mit meist soliden Auftritten Argumente für eine Vertragsverlängerung.

Ob es dazu kommen wird, ist nach der Kreuzbandverletzung wohl fraglicher denn je. Matip läuft seit 2016 an der Anfield Road auf, er war einer der ersten Neuzugänge in der Amtszeit von Klopp. Mit Liverpool feierte Matip große Erfolge, holte 2019 die Champions League und ein Jahr später den Titel in der Premier League. 201 Mal war er für den Traditionsverein im Einsatz - ob weitere Partien hinzukommen, bleibt abzuwarten.