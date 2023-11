Am Montag lief der Ball in der Premier League. Die 61.726 Zuschauer sollten ihr Kommen beim Spiel zwischen den Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea nicht bereuen.

Was für ein irres Spiel! Am Montagabend wurde das Londoner Stadtderby zwischen den Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea ausgetragen. Es entwickelte sich die verrückteste Partie der bisherigen Saison. Am Ende siegte Chelsea mit 4:1 (1:1) bei den Spurs.

21 Minuten Nachspielzeit, zwei Platzverweise, unzählige VAR-Entscheidungen, vier zurückgenommene Treffer und ein Abseitstor: Dieses Derby hatte wirklich alles zu bieten und war nichts für schwache Nerven. Insgesamt griff der VAR elfmal ein.

Doch zunächst der Reihe nach: Nach dem frühen Führungstreffer der Gastgeber durch Dejan Kulusevski (6.) ging es drunter und drüber. Erst wurde der Treffer von Tottenham-Kapitän und Ex-Bundesligaspieler Heung-Min Son nach einer Abseitssituation nicht gegeben, danach wurden zwei Tore von Chelsea vom Video-Schiedsrichter wegen Handspiels und Abseitsstellung einkassiert.

Dafür schaltete sich der VAR aber auch bei einem überharten Foul von Tottenhams Cristian Romero im Strafraum ein, wofür der Argentinier die Rote Karte sah (33.). Cole Palmer verwandelte den Elfmeter zum Ausgleich (35.). All diese Ereignisse spielten sich nur in der ersten Halbzeit ab.

Im zweiten Durchgang kam es noch schlimmer für die Gastgeber, als Destiny Udogie die Gelb-Rote Karte sah (55.). Mit zwei Mann in Überzahl gelang Chelsea durch Nicolas Jackson das Führungstor (75.). Die Spurs gaben aber nicht auf, kamen noch zu einem Abseitstor und zwei Riesenchancen.

Jackson mit Hattrick, Tottenham verpasst Platz eins

Der Ausgleich wollte aber in der neunminütigen Nachspielzeit - bereits im ersten Durchgang wurden zwölf Minuten draufgepackt - nicht mehr fallen. Stattdessen machte Jackson in der Nachspielzeit mit zwei weiteren Treffern den Deckel drauf und schnürte seinen persönlichen Hattrick (90.+4 und 90.+7).

Es war das Ende eines kuriosen Derbys, welches wohl in die Geschichte eingehen wird. Durch die Heimniederlage verpassten die Tottenham Hotspur den Sprung auf Rang eins und liegen nach elf Partien mit 26 Punkten auf Platz zwei. Titelverteidiger Manchester City steht bei 27 Zählern.

Beim FC Chelsea, der Tabellenzehnter ist, feierte Trainer Mauricio Pochettino eine erfolgreiche Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der Argentinier war von 2014 bis 2019 Trainer der Spurs, die er damals sogar bis ins Champions League-Finale führte.