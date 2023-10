Italien: Platzverweis bei Milan-Niederlage - Ex-Schalker Thiaw in der Kritik

Malick Thiaw gehörte beim AC Mailand, der sieben der ersten acht Ligaspiele gewann, bislang zu den großen Konstanten. Am Sonntagabend leistete er sich allerdings einen Patzer.

Es schien bislang die perfekte Saison für Malick Thiaw beim AC Mailand zu sein. Der ehemalige Schalker zählte neben zwei Nominierungen für die Nationalmannschaft bislang fest zum Stamm von Stefano Pioli und stand in zehn der elf absolvierten Pflichtspiele in der Startelf. Dazu rangierten die Rossoneri nach acht Spieltagen an der Spitze der Serie A.

Das hat sich am Sonntagabend allerdings geändert, denn im Spitzenspiel gegen Juventus Turin musste sowohl der 22-Jährige persönlich als auch seine Mannschaft einen bitteren Rückschlag hinnehmen.

In einem bis dahin ausgeglichenen Spiel griff Thiaw in der 40. Minute gegen Juve-Stürmer Moise Kean als letzter Mann zu, riss den Italiener, der sich zuvor geschickt den Ball vorbeigelegt hatte, um und sah für seine Notbremse die Rote Karte.

In Überzahl übernahm Juventus die Kontrolle und belohnte sich letztlich mit einem knappen 1:0-Sieg durch einen abgefälschten Distanzschuss von Manuel Locatelli, dem ehemaligen Spieler der Mailänder. Antonio Mirante, der dritte Torwart, der gegen Juve gefragt war, da Mike Maignan gesperrt und Marco Sportiello verletzt ausfielen, blieb ohne Chance.

Er kann das mit seinen Qualitäten besser verteidigen. Stefano Pioli über Malick Thiaw

Im Mittelpunkt stand nach der Partie selbstverständlich der Platzverweis von Thiaw. "Er kann das mit seinen Qualitäten besser verteidigen", erklärte Trainer Stefano Pioli. Auch die Presse fällte ein deutliches Fazit. Während "Tuttosport" dem deutschen Nationalspieler ein "naives" Verteidigungsverhalten vorwarf, schrieb die "Gazzetta dello Sport": "Gegen Kean übertreibt er es: Er ist zu aggressiv, kann die Situation nicht lesen und lässt das Team zu zehnt zurück. Hier hat sich das Spiel verändert."

Milan muss nach der zweiten Niederlage der Saison - zuvor gab es ein deutliches 1:5 im Derby gegen Inter Mailand - den Platz an der Sonne damit ausgerechnet an den Stadtrivalen abgeben, der nun mit einem Punkt Vorsprung an der Spitze thront. Juve kämpft sich derweil oben ran und belegt wiederum einen Punkt hinter AC Mailand den dritten Platz. mit dpa