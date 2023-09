Kairo statt Köln: Modeste wechselt zum Klub von Marcel Koller

Er hielt sich in der Regionalliga fit, nun wechselt Anthony Modeste ablösefrei nach Ägypten.

Beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln wünschten sich die Fans kurz vor dem Ende der jüngst abgelaufenen Transferperiode noch einen neuen Stürmer, da nominell zwar viele Angreifer im Kader stehen, von denen aber einige verletzt sind, die anderen bisher nicht zeigen konnten, dass sie den Klub verstärken.

Und da kam natürlich auch der Name von Anthony Modeste ins Spiel. Der 35-Jährige erlebte zwei starke Perioden in Köln - allerdings immer geprägt von unrühmlichen Abschieden mit anschließenden gegenseitigen Schuldzuweisungen. Erst nach China, dann zum BVB - wobei der FC in der Summe über 35 Millionen Euro ab Ablöse kassierte.

Trotzdem waren viele Kölner nun froh, dass es zu keinem dritten Intermezzo kam. Das ist nun endgültig klar, denn der Franzose hat einen Vertrag bis 2024 beim ägyptischen Rekordmeister El Ahly Kairo unterschrieben - es soll zudem eine Option auf eine weitere Spielzeit geben.

Trainiert wird der Klub, der auch in der letzten Saison das Double gewann, vom ehemaligen Trainer des 1. FC Köln, Marcel Koller. In einem 65-sekündigen Video auf Twitter stellt der Klub seinen neuen Stürmer vor, der El Ahly Kairo zum nächsten Titel schießen soll. Seine Begrüßung wurde so übersetzt: "Hier ist Kairo. Hier ist Geschichte. Hier ist Al-Ahly."

Modeste war zuletzt eine Saison für den BVB aktiv, nachdem er vom 1. FC Köln nach Dortmund wechselte. Doch die Spielzeit verlief für den Routinier enttäuschend, er traf nur zwei Mal. In den letzten Wochen hielt er sich im Kölner Süden bei Regionalligist Fortuna Köln fit, für die er auch ein Testspiel über 90 Minuten bestritt. Das ging mit 0:3 gegen den 1. FC Düren verloren.

Nun hat Modeste noch eine Woche Zeit um in Form zu kommen, denn am 18. September beginnt in Ägypten die Saison in der Egyptian Premier League. Und mit seiner neuen Mannschaft startet der Franzose mit einem Heimspiel gegen El Masry SC in die Saison. Zuvor steht für den Verein aber am Freitag das CAF-Supercup-Finale gegen Algier an.