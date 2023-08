In Bulgarien: Acht Spiele, sechs Tore - Top-Start für Ex-Schalke-Stürmer im Ausland

Die deutschen Vertreter durften bis dato in der laufenden Europapokal-Saison zuschauen. Ehemalige Bundesligaspieler kämpften derweil schon um die Tickets für die Gruppenphasen.

In der Champions-League-, Europa-Conference- und Europa-League-Qualifikation steht nach bisher drei Runden nun die finale Phase an: Es geht in den K.o.-Spielen um das begehrte Ticket für die Gruppenphasen der genannten Wettbewerbe. Auch ehemalige Bundesligaspieler kämpfen mit ihren Klubs um diese finanziell lukrative Quali.

Für die Europa League will sich zum Beispiel Ludogorez Rasgrad qualifizieren. Die Bulgaren sind auf jeden Fall gut in Form und schalteten am Donnerstag (17. August) nach einer 1:2-Hinspiel-Pleite den FC Astana daheim in Rasgrad mit 5:1 aus. Im Finale um die Gruppenphase geht es für Rasgrad gegen Ajax Amsterdam.

Die Bulgaren werden gegen diesen Top-Klub hoffen, dass dann auch Bernard Tekpetey und Jakub Piotrowski in solch einer super Verfassung sind wie gegen Astana.

Denn beim 5:1-Sieg über die Kasachen schossen der ehemalige Schalke-Stürmer Tekpetey und Ex-Düsseldorf-Profi Piotrowski jeweils zwei Treffer.

Allen voran für Tekpetey, der zwei Bundesligaspiele für S04 und neun Einsätze in der 1. Liga für Fortuna Düsseldorf absolvierte, läuft es in Bulgarien wie geschmiert. In der noch jungen Saison 2023/2024 blickt der 25-Jährige auf starke sechs Tore in acht Pflichtspielen zurück.

Überhaupt läuft es für den Ghanaer, der vom 1. Februar 2016 bis zum 30. Juni 2021 beim FC Schalke 04 unter Vertrag stand, rund in Rasgrad. Er blickt mittlerweile auf 130 Spiele, 30 Tore und 26 Vorlagen für Ludogorez zurück. Sein Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2024 beim bulgarischen Spitzenklub.

Bernard Tekpetey: Erfolgslose Zeit auf Schalke

Auf Schalke war er weniger erfolgreich und kam nach über fünf Jahren gerade einmal auf drei Profi-Einsätze. Hinzu kommen 16 Spiele für die U23 der Königsblauen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Tekpetey immer wieder verliehen wurde. Er spielte in seiner Schalker Vertragszeit für SCR Altach in Österreich. SC Paderborn, Fortuna Düsseldorf und letztendlich wurde er im Sommer 2021 fest von Ludogorez Rasgrad verpflichtet.