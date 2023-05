In der Eredivisie steigen am letzten Spieltag zwei wichtige Duelle um die internationalen Plätze. Mit dabei: Vangelis Pavlidis.

Durch eine souveräne Auswärtsleistung sicherte sich der AZ Alkmaar am vergangenen Sonntag in der Eredivisie einen wichtigen 3:0-Auswärtssieg beim NEC Nijmegen.

Die Gäste waren die spielbestimmende Mannschaft und belohnten sich durch einen Doppelpack von Jesper Karlsson (28.,50.) und dem dritten Saisontor von Jordy Clasie (43.). Doppeltorschütze Karlsson hatte sich das Prädikat Matchwinner mehr als verdient, aber auch Stürmer-Star Vangelis Pavlidis machte ein gutes Spiel und legte alle drei Treffer auf. Es war wieder einmal ein starker Auftritt des 29-fachen griechischen Nationalspielers.

Mit zwölf Toren und acht Vorlagen in 24 Partien ist der Grieche der Top-Scorer seiner Mannschaft und ein Garant für den Erfolg in dieser Saison. Denn: Neben dem Erreichen des Halbfinales in der Conference League (Ausscheiden gegen West Ham) darf der niederländische Erstligist in der Liga erneut vom internationalen Geschäft träumen – auch dank Pavlidis.

Einen Spieltag vor Saisonende rangiert Alkmaar auf dem vierten Tabellenplatz, der zur Conference League-Qualifikation berechtigen würde. Allerdings ist auch noch Rang drei möglich. Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenzweiten PSV Eindhoven (28. Mai, 14.30 Uhr) und einer Niederlage von Ajax Amsterdam beim Fünften Twente Entschede, würde AZ auf Platz drei klettern. Damit hätte der zweifache Meister die Chance, sich über die Qualifikationsrunde für die Europa League zu qualifizieren.

68 Tor-Beteiligungen in 90 Pflichtspielen

Die Spannung ist entsprechend groß vor dem letzten Eredivisie-Spieltag, wenn vier der fünf Top-Teams in direkten Duellen aufeinandertreffen. Gegen Eindhoven kommt es für Alkmaar auch wieder auf die starke Form von Pavlidis an. Insgesamt war der 25-Jährige für seinen Klub in 90 Pflichtspielen an 68 Toren (47 Treffer, 21 Vorlagen) direkt beteiligt und gehört zu den besten Angreifern der Liga.

Auch in Deutschland ist der 1,86-Meter-Mann kein unbeschriebenes Blatt, gerade an der Castroper Straße. Im Jahr 2015 wechselte der Mittelstürmer in die Jugendabteilung des VfL Bochum und durchlief von der U17 bis zu den Senioren sämtliche Mannschaften. Er wurde mit einem Profivertrag ausgestattet, schaffte allerdings nie den Durchbruch und wurde 2019 nach nur vier Pflichtspielen abgegeben…