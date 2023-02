International: Ex-Schalker wird bester ausländischer Spieler in Bulgarien

Auf Schalke gelang Bernard Tekpetey in zwei Anläufen nicht der Durchbruch. In Bulgarien feierte der 25-Jährige aber nun einen großen individuellen Erfolg.

Bernard Tekpetey dürfte eingefleischten Schalkern noch ein Begriff sein. In Deutschland blieb ihm der endgültige Durchbruch verwehrt. Dafür ist der 25-Jährige bei seinem neuen Arbeitgeber Ludugorets Rasgrad ein echter Star.

Der Ghanaer wechselte im Winter 2016 aus seinem Heimatland von Unistar SA zum FC Schalke 04. Dort lief er zunächst für die zweite Mannschaft auf. 16 Spiele sammelte er in der Regionalliga West, erzielte vier Tore und steuerte eine Vorlage bei. Zur Belohnung durfte der Rechtsaußen in der darauffolgenden Saison 2016/17 bei den Profis ran.

In der Bundesliga kam Tekpetey allerdings nur zu zwei Kurzeinsätzen. Nach vier Siegen in der Europa League-Gruppe gab Markus Weinzierl dem Youngster am fünften Spieltag gegen OGC Nizza von Beginn an die Chance. Tekpetey holte beim 2:0-Sieg einen Strafstoß raus, den Dennis Aogo verwandelte, musste allerdings in der 93. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.

Schalke-Abgang und Rückkehr nach einer Saison

Es folgte eine Leihe zum SCR Altach (zwölf Spiele, drei Tore) und im Sommer 2018 dann der Wechsel zum SC Paderborn für 150.000 Euro. Dort schlug der Ghanaer ein. Beim Zweitligisten sammelte er in einer Saison wettbewerbsübergreifend 18 Scorerpunkte (11/7) in 36 Partien. Die Konsequenz: Schalke holte ihn für 2,5 Millionen Euro zurück und verlieh ihn sofort für eine halbe Millionen Euro an Fortuna Düsseldorf.

Doch schnell war die Luft wieder raus. Nach zehn Spielen und einem Assist folgte die Rückkehr nach Schalke. Im Sommer 2020 wechselte Tekpetey zunächst per Leihe und ein Jahr später dann für 900.000 Euro fest zu Ludugorets Rasgrad nach Bulgarien.

Und wie schon der Wechsel nach Paderborn, war auch dieser auf Anhieb ein Erfolg. Bis heute kommt Tekpetey für Rasgrad auf 106 Spiele, 24 Treffer und 25 Assists. 2020/21 und 2021/22 feierte er den bulgarischen Meistertitel, 2021/22 und 2022/23 den Supercup. Drei Mal startete er mit den Bulgaren in der Europa League, kam allerdings nie über die Gruppenphase hinaus.

Jetzt kam auch noch eine große individuelle Ehre dazu. Denn Tekpetey wurde zum besten ausländischen Spieler der Saison 2021/22 gekürt. Mit zehn Toren und neun Assists in 24 Einsätzen sicherte er sich die Auszeichnung des Verbandes.