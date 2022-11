Knapp zwei Monate nach seiner Knöchelverletzung feierte Vangelis Pavlidis am letzten Sonntag seine Rückkehr auf den Rasen. Früher spielte er für den VfL Bochum.

Auf diesen Moment musste Vangelis Pavlidis knapp zwei Monate warten. Nachdem sich der Mittelstürmer Ende August 2022 beim 1:0-Auswärtssieg des AZ Alkmaar gegen SC Cambuur-Leeuwarden schwer am Knöchel verletzte und zur Halbzeitpause ausgewechselt wurde, schuftete der Grieche acht Wochen für sein Comeback. Insgesamt verpasste der 23-Jährige in diesem Zeitraum 13 Pflichtspiele.

Am vergangenen Spieltag wurde er dann gegen den FC Volendam in der 61. Minute eingewechselt und von den heimischen Fans frenetisch empfangen. Nach dem 2:1-Erfolg feierte der 1,86-Meter-Mann gemeinsam mit den Zuschauern im AFAS Stadion. Lange hatten die AZ-Fans auf die Rückkehr ihres Torjägers gewartet, entsprechend gut war die Stimmung.

Denn: Pavlidis, der ehemalige Stürmer des VfL Bochum, ist beim Traditionsklub aus den Niederlanden ein absoluter Publikumsliebling und Leistungsträger. Vor seiner langwierigen Verletzung präsentierte sich der griechische Nationalspieler (27 Länderspiele, sechs Tore) in einer bestechenden Verfassung. In den ersten zehn Pflichtspielen der Saison war er an zwölf Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, sechs Vorlagen).

Mit vier Treffern und fünf Assists trug Pavlidis maßgeblich dazu bei, dass sich Alkmaar über die Quali-Runden für das europäische Geschäft qualifizierte. In der Conference League hat der zweifache niederländische Meister bereits nach fünf Spieltagen das Ticket für die K.o.-Runde gebucht.

Dann wird auch der 23-Jährige wieder mitwirken können. Bereits in der vergangenen Saison zeigte sich Pavlidis in Top-Form und war der beste Torjäger des Eredivisie-Klubs: 51 Spiele, 25 Tore – das war seine beeindruckende Bilanz in 2021/22.

Kein Durchbruch beim VfL Bochum

Auch in Deutschland ist der Nationalspieler kein unbeschriebenes Blatt. Im Jahr 2015 wechselte Pavlidis in die Jugendabteilung des VfL Bochum und durchlief an der Castroper Straße von der U17 bis zu den Profis sämtliche Mannschaften. Der Grieche war ein großes Talent und wurde mit einem Profivertrag ausgestattet. Allerdings schaffte er nie den Durchbruch und wurde 2018 an die U23 von Borussia Dortmund in die Regionalliga West verliehen.

Mit einem Marktwert von 7,50 Millionen Euro wäre der Mittelstürmer im heutigen VfL-Kader der mit Abstand wertvollste Spieler (Quelle: transfermarkt.de). Die Fans in Alkmaar brauchen sich aber erst einmal keine Sorgen über einen möglichen Abgang zu machen, denn sein Vertrag läuft noch bis 2025.