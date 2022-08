Donis Avdijaj: Zehnter Klub - diesmal versucht es der Ex-Schalker in der Schweiz

Die Umzugsunternehmen werden ihn feiern. Der Ex-Schalke-Spieler Donis Avdijaj hat schon wieder den Verein gewechselt.

Donis Avdijaj hat es schon wieder getan. Er ist 25 Jahre und hat erneut den Verein gewechselt. Nun versucht er sein Glück bei seiner zehnten Station im Seniorenbereich.

Alles fing beim FC Schalke an, hier fand er sein Glück nicht, doch auch bei späteren Stationen sollte es ihn nie lange halten. Nun wechselte er vom TSV Hartberg (23 Pflichtspiele, sieben Treffer, zwei Assists) aus der österreichischen Bundesliga in die Schweiz zum FC Zürich.

Die Profistationen von Donis Avdijaj Schalke 04, Sturm Graz, Roda Kerkrade, Willem II, Trabzonspor, Heart of Midlothian FC, FC Emmen, AEL Limassol, TSV Hartberg, FC Zürich

Marinko Jurendic, Sportchef beim FCZ, kommentiert den Transfer auf der Homepage der Schweizer: "Donis hat große fussballerische Fähigkeiten. In der Offensive ist er variabel einsetzbar und besitzt darüber hinaus auch Qualitäten im Abschluss."

Der vom ehemaligen Bundesliga-Profi Franco Foda trainierte Erstligist der Schweiz wurde in der letzten Saison souveräner Meister in der Schweiz. Mit dem ehemaligen Dortmunder Marc Hornschuh und Akaki Gogia (ehemals Union Berlin) trifft er auch zwei Spieler, die bereits in Deutschland ihr Geld verdient haben. Und Avdijaj kann beim FC Zürich auch international spielen. Denn der FC Zürich trifft in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League auf den Linfield FC aus Nordirland. Das Hinspiel findet am 4. August beim Linfield FC statt, das Rückspiel am 11. August.