"Heute kommt er, der Dachs": Viel Lob für Ex-Schalke-Stürmer

Mit seinem Tor gegen Ried hat Donis Avdijaj den TSV Hartberg zum Klassenerhalt in der Bundesliga geschossen. Es gibt viel Lob für den Ex-Schalker.

Zum richtigen Zeitpunkt war Donis Avidjaj für seinen TSV Hartberg zur Stelle. In zwei der letzten drei Spiele der Abstiegsrunde in Österreichs Bundesliga erzielte der Offensivspieler wichtige Tore für seinen Klub – so auch am vergangenen Wochenende. Dank seines Tores beim 1:1 gegen den SV Ried sicherte sich Hartberg den Klassenerhalt. Der Jubel beim Klub aus der Steiermark war groß.

"Für mich ist es emotional, in diesem Spiel ein Tor zu schießen. Nachdem ich zwei Monate verletzt war, ist es schon etwas Besonderes“, sagte der 25 Jahre alte Ex-Schalker nach dem Spiel gegenüber Laola1. "Ich bin einfach megastolz auf die Truppe, den Verein und jeden einzelnen, der uns unterstützt hat. Wir sind überglücklich, dass wir nächstes Jahr Bundesliga spielen dürfen. Ich freue mich riesig darauf. Man hat gesehen, dass diese Mannschaft absolut bundesligatauglich ist."

Für Hartbergs Trainer Klaus Schmidt ist Avdijaj der „Honey Badger“ (deutsch: Honigdachs), wie er jüngst in Interviews erklärt hatte – das Raubtier gilt als das mutigste Tier der Welt. „Wir haben ein Sprichwort untereinander. Ich möchte in jedem Spiel sein Honey Badger sein, das hat heute gut funktioniert“, sagte Avdijaj mit einem Lachen.

Bevor Donis Avdijaj im September 2021 in die Steiermark gewechselt ist, spielte er bereits für Schalke 04, Sturm Graz, Roda Kerkrade, Willem II, Trabzonspor, Heart of Midlothian, FC Emmen und AEL Limassol.

Nach dem geglückten Klassenerhalt sprach auch Hartbergs Trainer Schmidt über die Metapher des Honigdachses. „Wir haben irgendwann einmal die Geschichte vom Honigdachs ausgepackt, der furchtlos ist“, erzählte er. „Fünf Minuten vor Matchbeginn habe ich Donis in die Augen geschaut und gewusst: Heute kommt er, der Dachs. Das war dann auch so. Solange ihn die Beine getragen haben, war er bereit. Er war heute ein Killer.“ Das Tor gegen den SV Ried war der fünfte Saisontreffer des 25 Jahre alten Offensivmannes.