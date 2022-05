Schweizer Meister: Ex-Schalke-Trainer holt mit FC Zürich den Titel

Der FC Zürich hat den Super-League-Titel in der Schweiz geholt - erstmals seit 2009. Auch dank eines Meister-Trainers mit königsblauer Vergangenheit.

Was für ein Erfolg für Andre Breitenreiter! Direkt in seiner ersten Saison als Cheftrainer hat der ehemalige Coach vom FC Schalke in der Schweiz mit dem FC Zürich den Meistertitel in der Super League gewonnen. Und das bereits vier Spieltage vor Saisonende.

Am 32. Spieltag konnte der Tabellenzweite FC Basel mit 2:0 besiegt werden. Mit nun 16 Punkten Vorsprung stehen die Züricher uneinholbar auf Platz eins. Es ist für den FC die erste Meisterschaft seit 13 Jahren.

Passenderweise ist es auch der 13. Titel für die Mannschaft von Breitenreiter. Damit werden die Abonnement-Titelträger BSC Young Boys Bern (viermal Meister, 2018 bis 2021) und eben jener FC Basel (achtmal, 2010 bis 2017) abgelöst.

Für Breitenreiter ist es der erste Titel der Trainer-Karriere. Seine bisher größten Erfolge waren in Deutschland die Aufstiege in die Bundesliga mit dem SC Paderborn (2014) und Hannover 96 (2017).

Beim FC Schalke stand der 48-Jährige von 2015 bis 2016 an der Seitenlinie. In 44 Spielen holte er 20 Siege, 10 Unentschieden und 14 Niederlagen. Trotz eines fünften Tabellenplatzes wurde er vom neuen Sportvorstand Christian Heidel freigestellt.