Vitaly Janelt hat seinen Vertrag beim FC Brentford vorzeitig zum zwei Jahre bis 2026 verlängert. Das gab der Tabellen-15. am Freitag bekannt.

"Ich denke, Vitaly ist ein Paradebeispiel dafür, dass wir mit der Rekrutierung und Entwicklung eines Spielers erfolgreich sind. Wir sind gut darin, junge, talentierte Spieler zu finden und ihr Potenzial zu maximieren. Vitaly kam aus der zweiten deutschen Liga zu uns, und wir haben viel Gutes in ihm gesehen. Er war in der Lage, sich von Anfang an in die Mannschaft einzubringen", sagte Trainer Thomas Frank über Janelt, der im Sommer 2020 vom VfL Bochum nach West-London wechselte.

Doch damit nicht genug: "Ich erinnere mich, dass er in der ersten Trainingseinheit eine fantastische Leistung zeigte. Er hat alles antizipiert und war in den richtigen Positionen abseits des Balles. Er zeigte eine unglaubliche Fähigkeit, Druck auszuüben und die Mannschaft voranzutreiben", fügte der Däne an und betonte: "Ich denke, dass Vitaly eine große Zukunft in Brentford vor sich hat und ich hoffe, dass wir in den kommenden Spielzeiten seine und die Ziele des Vereins gemeinsam erreichen werden."

Für Janelt ging es in England steil nach oben

Janelt blickt auf ereignisreiche zwei Jahre zurück. Nachdem der 23-Jährige Probleme hatte, sich beim VfL Bochum (54 Einsätze in der 2. Bundesliga durchzusetzen, wurde er in Brentford 2020/2021 schnell Stammspieler.

In seiner ersten Saison auf der Insel verhalf der Mittelfeldspieler Brentford mit 41 Einsätzen und drei Toren direkt zum Aufstieg in die Premier League. Kurz darauf wurde Janelt mit der Deutschland U21-Europameister wurde. Auch in dieser Saison ist er gesetzt, stand 21-mal in der Startelf und erzielte zwei Tore, eins davon beim 3:3-Unentschieden gegen den FC Liverpool.