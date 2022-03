Ex-Borusse in England: Vom 85-Millionen-Euro-Flop zum Spieler des Monats

Die Rückkehr nach England lief für Jadon Sancho alles andere als einfach. Der Ex-Dortmunder wurde schon als Flop abgetan. Mittlerweile scheint er aber angekommen zu sein.

Nach vier Jahren, in denen er bei Borussia Dortmund vom Top-Talent zum absoluten Superstar gereift war, wechselte Jadon Sancho im vergangenen Sommer zurück in sein Heimatland nach England. Manchester United sicherte sich den 21-Jährigen für 85 Millionen Euro.

Die Erwartungen schienen anfangs allerdings deutlich zu hoch für den Youngster. Es dauerte bis zum 13. Spieltag, bis Sancho seinen ersten Scorerpunkt verbuchen konnte. Beim 1:1 gegen Thomas Tuchel und den FC Chelsea erzielte er die zwischenzeitliche Führung. Fünf Tage zuvor gelang ihm in der Champions League sein erster Treffer für die Red Devils.

Sancho blühte im Februar auf

Auch nach dieser erfolgreichen Woche wollte der Knoten nicht so recht platzen. Doch nach enttäuschenden Leistungen im Dezember und Januar legte der Flügelspieler im Februar so richtig los: Wettbewerbsübergreifend sieben Einsätze, zwei Tore und zwei Assists in einem Monat, in dem United lediglich das Pokalspiel gegen Middlesbrough mit 8:9 nach Elfmeterschießen verlor. Sancho erzielte in diesem Spiel den einzigen United-Treffer aus dem Spiel.

Die Belohnung für Sancho: Er wurde von den Fans zu Manchester Uniteds Spieler des Monats gewählt. In der Wahl setzte er sich gegen den jungen Anthony Elanga und Ex-Madrilene Raphael Varane durch.

Rangnick sieht Sancho „auf dem richtigen Weg“

Sein Trainer Ralf Rangnick sieht die Nummer 25 auf einem guten Weg. „Der Jadon Sancho, den wir in den letzten acht Wochen gesehen haben, kommt näher an den, den ich noch aus Deutschland kenne. Er hat immer noch Raum für Verbesserungen und könnte noch besser werden. Ich denke, er ist gerade auf dem richtigen Weg“, lobte der ehemalige Leipzig-Coach auf der Vereinshompage.

Noch an diesem Wochenende wird Ralf Rangnick die Qualitäten seines Flügelstürmers wieder dringend brauchen. United ist zu Gast bei Sanchos Jugendklub Manchester City (6. März, 17:30 Uhr). Durch einen Sieg im Stadtderby gegen den Spitzenreiter könnte sich United zumindest vorübergehend auf den Champions League Plätzen festsetzen.