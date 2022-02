FIFA-Präsident Infantino: Fußball in aktueller Lage "keine Priorität"

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat im Namen des Fußball-Weltverbands „den Einsatz von Gewalt durch Russland in der Ukraine“ verurteilt.

„Wir sind heute aufgewacht und waren schockiert über das, was wir gesehen und erfahren haben“, sagte der Schweizer am Donnerstagabend nach einer Sitzung des FIFA-Councils. „Die FIFA hofft auf die schnelle Einstellung der gewalttätigen Auseinandersetzung und auf Frieden in der Ukraine.“ Gewalt sei „niemals die Lösung“, fügte Infantino (51) nach der gut einstündigen Videokonferenz an.

Der Fußball habe in einer solchen Lage „keine Priorität, aber die FIFA ist das globale Organ des Fußballs, die Organisation, die sich um die Konsequenzen für den Fußball kümmert“. Unmittelbare Konsequenzen für die Playoffs zur WM-Endrunde in Katar gab es aber zunächst nicht. Russland soll am 24. März in einem Halbfinale gegen Polen spielen, bei einem Sieg würden die Russen fünf Tage wieder zu Hause auf Schweden oder Tschechien treffen. Mit dieser Frage befasse sich nun der Ratsausschuss, sagte Infantino.

„Das erste Spiel ist in einem Monat“, sagte der FIFA-Präsident. „Natürlich hoffen wir, dass die gesamte Situation weit davor gelöst wird. Wir wollen daran glauben. Aber wir haben ein Gremium, das die Entscheidung treffen kann, wenn sie getroffen werden muss.“ Die FIFA müsse sich „dieser Situation annehmen, und wir tun das immer im Dialog“, sagte Infantino.