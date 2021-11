International: Früherer BVB-Stürmer pfeift Vatikan-Benefizspiel

Der ehemalige BVB-Stürmer Ciro Immobile war bei einem Benefizspiel des Vatikan als Schiedsrichter im Einsatz. Der Nationalspieler ist derzeit verletzt.

Dass ein Fußballspiel 7:7 ausgeht und Stürmerstar Ciro Immobile dabei ohne Torerfolg bleibt, ist eigentlich kaum denkbar. Am Sonntag aber trat genau das ein - was freilich einen einfachen Grund hatte: Der Nationalspieler war bei der Benefizpartie zwischen einem Vatikan-Team und einer Auswahl der Volksgruppe der Roma am Sonntag Schiedsrichter. Der derzeit verletzte Italiener war auf dem Trainingsgelände seines Vereins Lazio Rom dann auch gefordert, unter anderem mit Elfmeterpfiffen und sogar Gelben Karten.

Papst Franziskus hatte den Angreifer als Star-Schiedsrichter für das Match gewonnen. „Es ist nicht wichtig, wer mehr Tore schießt“, hatte der fußballbegeisterte Pontifex bei einer Audienz für die aus Kroatien angereiste Roma-Auswahl gesagt. „Das entscheidenden Tor macht ihr zusammen, es ist das Tor der Hoffnung und ein Tritt gegen die Ausgrenzung.“

In der Vatikan-Auswahl traten unter anderen Schweizergardisten, Angestellte des Kirchenstaats und deren Söhne, ein junger Fußballer mit Downsyndrom und drei Flüchtlinge an.

Immobile stand zwischen 2014 und 2016 bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Die 18,5 Millionen Euro an Ablösesumme konnte er allerdings nie in Leistung zurückbezahlen. Ein Jahr nach seinem Wechsel ging er erst leihweise und dann fest zum FC Sevilla. Beim BVB kam er insgesamt auf 34 Einsätze, in denen er zehn Tore selbst erzielen konnte und drei weitere Treffer aufgelegt hat.