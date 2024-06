Im August steht die erste Runde im DFB-Pokal der Frauen an. Das sind die Nord- und Süd-Gruppen.

Die erste Runde im DFB-Pokal der Frauen wurde am Donnerstag ausgelost. Aus Reviersicht war diesmal nur der VfL Bochum im Topf. Gespielt wird vom 17. bis 19. August 2024.

Der Aufsteiger in die 2. Frauen-Bundesliga muss in der 1. Runde beim FC Hansa Rostock antreten. Die zwölf Teams der Frauen-Bundesliga aus der vergangenen Spielzeit sowie die zwei bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga aus der Vorsaison greifen erst in der 2. Runde (7. bis 11. September 2024) ins Geschehen ein.

Losfee Ulrike Ballweg, Sportliche Leiterin Talentförderung Frauen & Mädchen beim DFB und ehemalige Assistenztrainerin der Frauen-Nationalmannschaft, sagte: "Ich bin sehr zufrieden, es sind sehr interessante, spannende und tolle Begegnungen in beiden Gruppen dabei. Der Pokal ist ein toller Wettbewerb, in dem sich die Frauenvereine zeigen können."

Die 1. DFB-Pokalrunde der Frauen

Gruppe Nord

FC Hansa Rostock (LFV Mecklenburg-Vorpommern) - VfL Bochum (Aufsteiger 2. FBL)

Hertha BSC (Meister RL Nordost) - ATS Buntentor (Bremer FV)

ESV Rot-Weiß Göttingen (RL Nordost) - SV Meppen (2. FBL)

FC St. Pauli (Hamburger FV) - Arminia Bielefeld (Meister RL West)

FSV Gütersloh (2. FBL) - 1. FC Union Berlin (Aufsteiger 2. FBL)

VfR Warbeyen (FV Niederrhein) - DJK Wacker Mecklenbeck (FLV Westfalen)

SV Henstedt-Ulzburg (Meister RL Nord) - FC Viktoria Berlin (RL Nordost)

BSG Stahl Brandenburg (Landesliga) - Kieler MTV (RL Nord)

1. FC Magdeburg (FV Sachsen-Anhalt) - Hamburger SV (2. FBL)

Gruppe Süd

Kickers Offenbach (RL Süd) - FC Ingolstadt (2. FBL)

SC Fortuna Köln (FV Mittelrhein) - TuS Issel (FV Rheinland)

SV Eintracht Leipzig-Süd (Landesliga) - Borussia Mönchengladbach (2. FBL)

SG 99 Andernach (2. FBL) - SC Sand (2. FBL)

SC Siegelbach 1894 (Südwestdeutscher FV) - 1. FFV Erfurt (Thüringer FV)

FC Forstern (RL Süd) - SV 67 Weinberg (2. FBL)

Hegauer FV (Südbadischer FV) - SV Hegnach (Meister RL Süd)

Karlsruher SC (Badischer FV) - SV 07 Elversberg (Saarländischer FV)

VfB Stuttgart (Württembergischer FV) - 1. FSV Mainz 05 (Meister RL Südwest)

Weitere Termine:

2. Runde: 07. September 2024

Achtelfinale: 22. November - 24. November 2024

Viertelfinale: 11. Februar - 13. Februar 2025

Halbfinale: 22. März - 23. März 2025

Finale: 01. Mai 2025 in Köln