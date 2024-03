Das ist eher ein seltener Werdegang: Ein Co-Trainer eines aktuellen Drittligisten wird diesen am Saisonende verlassen und ab Juni 2024 ein Frauen-Bundesligateam trainieren.

Frauenfußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat die Suche nach einem neuen Trainer erfolgreich abgeschlossen. Den aktuell noch von Stephan Lerch bekleideten Posten wird von Mitte Juni 2024 an Theodoros Dedes übernehmen.

Der 34-Jährige kommt vom Männer-Drittligisten SV Waldhof Mannheim zur TSG. Er hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Dedes kennt sich im Frauenfußball bestens aus. Von 2019 bis 2022 trainierte er das Team des SV Meppen.

"In den vergangenen zwei Jahren konnte ich als Co-Trainer in Mannheim unter verschiedenen Trainern weitere Erfahrungen sammeln, die mich in meiner persönlichen Entwicklung noch einmal weiter vorangebracht haben", sagt Dedes, der "immer den Wunsch hatte, wieder als Cheftrainer zu arbeiten. Die Gespräche mit Ralf Zwanziger und Stephan Lerch über die zukünftigen Pläne der TSG haben mich von Anfang an überzeugt. Ich bin dankbar und hoch motiviert, einen so renommierten Klub wie die TSG in der Frauen-Bundesliga trainieren zu können."

"Bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer waren uns zwei Faktoren wichtig: Es musste auf menschlicher Ebene passen, außerdem sollte sich der neue Coach mit unserer Spielphilosophie identifizieren. Theodoros hat uns in allen Gesprächen beeindruckt", sagt Stephan Lerch, der künftig bei der TSG ausschließlich als Sportlicher Leiter fungieren wird. "Für Theodoros sprach neben seinem enormen Ehrgeiz seine fundierte Kenntnis des Frauenfußballs. Er hat in Meppen sehr erfolgreich gearbeitet und kennt die Liga. Auch seine Zeit im Männerfußball hat ihn geprägt. All das wird uns zugutekommen", lobt Lerch seinen Nachfolger.

"Stephan Lerch und Ralf Zwanziger haben in einem aufwändigen Prozess den passenden neuen Cheftrainer gesucht. Wir freuen uns, in Theodoros Dedes einen talentierten, jungen Trainer gefunden zu haben, um gemeinsam mit ihm die Entwicklung im Frauenfußball bei der TSG voranzutreiben", betont tsg-Vorsitzender Kristian Baumgärtner.

Während seiner dreijährigen Amtszeit beim Frauen-Team des SV Meppen feierte Dedes zweimal den Aufstieg in die Bundesliga. Im Sommer 2022 wechselte er auf eigenen Wunsch zum SV Waldhof Mannheim. Beim aktuellen Tabellen-17. der Dritten Liga fungiert er seither als Co-Trainer. Bei der TSG wird der 34-Jährige seine Tätigkeit Mitte Juni antreten, wenn das Frauen-Bundesligateam mit einem ersten Trainingsblock in die Vorbereitung startet.