Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 schicken immer mehr Frauen-Teams an den Start. Auch in dieser Saison scheint es wieder einige Aufstiege zu feiern zu geben.

Seit einigen Jahren forcieren Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 ihre Arbeit bei den Frauen-Teams. Der Bundesliga-Aufstieg ist zumindest beim BVB ein angepeiltes Ziel. Die laufende Saison zeigt, dass beide Vereine eine gute und vor allem eine erfolgreiche Arbeit leisten.

Ein Überblick über die Frauen-Teams der beiden Ruhrgebiets-Klubs.

Borussia Dortmund

Die erste Mannschaft des BVB spielt mittlerweile in der Landesliga Staffel 2. Dort belegen die Dortmunderinnen nach 13 Spielen den ersten Platz und haben bereits acht Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten FC Borussia Dröschede. Bislang mussten sie erst drei Gegentore hinnehmen, schossen aber schon 69. Erst einmal mussten sie einen Punktverlust verkraften – eine Niederlage kassierten sie bislang aber noch nicht.

Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund ist in der Bezirksliga Staffel 4 ebenfalls auf Aufstiegskurs. Allerdings geht es in der Liga etwas enger zu. Der Vorsprung auf Rot Weiss Ahlen auf Platz zwei beträgt nur drei Punkte. RWA hat allerdings auch ein Spiel weniger absolviert. Die BVB-II-Frauen erzielten in 13 Spielen bislang 89 Tore und sind auch noch ohne Niederlage.

FC Schalke 04

Die erste Mannschaft von S04 spielt in der Landesliga Staffel 3. Dort konnten sie die Wintermeisterschaft feiern. Sieben Punkte Vorsprung sind es aktuell auf den SV Borussia Emsdetten auf dem zweiten Rang. Auch die Schalke-Frauen verloren bisher noch kein Spiel, mussten sich nur zweimal die Punkte teilen.

Die zweite Mannschaft von Königsblau hat in der Bezirksliga Staffel 5 ebenfalls den Aufstiegsplatz inne. Mit dem SV Waldesrand Linden haben sie aber einen hartnäckigen Verfolger auf den Fersen. Nur einen Punkt beträgt der Abstand. Im Gegensatz zur ersten Mannschaft verlor der S04 II schon ein Spiel.

Sogar schon mit drei Niederlagen ist der FC Schalke 04 III in der Kreisliga A Herne/Gelsenkirchen in die Winterpause gegangen. Als einzigen Team stehen sie nicht auf einem Aufstiegsplatz. Dort steht der FC Frohlinde, der schon sieben Punkte Vorsprung auf die Königsblauen hat.