Frauen: Erfolgreicher Jahresabschluss für VfL Bochum und Borussia Dortmund

Im letzten Pflichtspiel des Jahres 2023 durften sowohl der VfL Bochum als auch Borussia Dortmund jubeln. Beide verabschieden sich als ungeschlagener Tabellenführer in die Pause.

Sowohl die Frauen des VfL Bochum als auch die von Borussia Dortmund standen am Wochenende letztmals in diesem Jahr in einem Pflichtspiel auf dem Platz - und beide konnten für einen erfolgreichen Abschluss sorgen.

In der Regionalliga glänzte der ungeschlagene Hinrunden-Meister VfL Bochum auch zum Start in die Rückrunde und setzte sich zuhause gegen den SSV Rhade deutlich mit 6:0 durch. Die favorisierten Gastgeberinnen brauchten zunächst ein wenig, bis sie in Fahrt kamen - in der 32. Minute brachte Alina Angerer den Knoten dann aber zum platzen. Noch vor der Pause erhöhte Anna-Luisa Figueira Marques per Strafstoß auf 2:0 (38.).

Nach dem Seitenwechsel waren es dann Dörthe Hoppius und erneut Figueira Marques, die schnell alles klarmachten. Für den hohen Endstand sorgten kurz vor Schluss Nina Lange (89.) und wieder Hoppius (90.), die mit nun bereits 18 Treffern die Torjägerliste der Regionalliga West weiter mit Abstand anführt.

In der Liga bleiben die VfL-Frauen damit dank zwölf Siegen und einem Unentschieden in 13 Spielen weiter voll auf Kurs Meisterschaft und Aufstieg in die 2. Bundesliga. Verfolger Bayer 04 Leverkusen II hat bereits acht Punkte Rückstand.

BVB-Frauen machen früh alles klar

Zwei Ligen darunter, in der Landesliga 2 Westfalen, weisen die BVB-Frauen nach dem 13. Punktspiel am Wochenende die identische Punkteausbeute vor und stehen mit 37 Zählern - ebenfalls acht Punkte vor Platz zwei, dem FC Borussia Dörschede - als Herbstmeister fest.

Zum Jahresabschluss gab es für die Mannschaft von Thomas Sulewski einen 3:0-Heimsieg gegen den achtplatzierten SC Drolshagen. Merle Greulich (18.), Lisa Kleinmann (28.) und Mandy Reinhardt (38.) trafen im Zehn-Minuten-Rhythmus bereits vor der Pause zum Endstand.

Im zweiten Durchgang machte Marah Tayeh ihrer Mannschaft das Leben noch einmal selbst schwer, indem sie für wiederholtes Meckern zunächst Gelb und gleich im Anschluss Gelb-Rot sah (61.). Doch auch in Unterzahl hielten die Dortmunderinnen die Null.

Die Partie des FC Schalke 04 beim SV BW Aasee in der Parallelstaffel 3 fiel dagegen aufgrund der Witterungsbedingungen aus. In der Bundesliga ruhte der Ball beim MSV Duisburg wegen der Länderspielpause.