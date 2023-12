Schalke: Raphael Brinkert steigt bei S04 als Sponsor ein

Raphael Brinkert steigt bei den S04-Frauen als Ärmel-Sponsor ein. Das hat der Marketing-Experte selbst bekanntgegeben.

Raphael Brinkert steigt beim FC Schalke 04 als Sponsor ein. Das hat der Marketing-Experte selbst über die Plattform "X" bekanntgegeben.

"Alle reden über Frauenfußball. Wir fördern ihn.@brinkertlueck, ab sofort offizieller Partner der @S04Frauen", teilte der in Haltern am See geborene Brinkert mit. Darunter war ein Bild mit der Aufschrift "Neuer Ärmel-Partner der S04-Frauen" zu sehen.

Bei dem Sponsoring für die Frauenabteilung des S04 dürfte es sich aber eher um einen symbolischen Akt und eine überschaubare Summe handeln, die den Königsblauen nun zu Gute kommt. Das alleine hätte sicherlich bei den meisten Schalke-Fans nicht für großes Aufsehen gesorgt. Wenn, ja wenn es sich nicht um Raphael Brinkert handeln würde.

Brinkert wurde immer wieder mit dem S04 in Verbindung gebracht

Insofern ist sein Einsteigen bei den Knappen eher als symbolischer Akt zu verstehen. Denn Brinkert ist natürlich nicht irgendein Sponsor. Der in Hamburg lebende Schalke-Fan wird in den letzten Jahren wieder mit dem S04 in Verbindung gebracht. Es war auch spekuliert worden, er könne den Posten des Vorstandsvorsitzenden beim Zweitligisten übernehmen.

Inzwischen wurde aber Matthias Tillmann als neuer Vorstandvorsitzender des S04 vorgestellt. Der jetzige CEO des Internet-Hotelvergleichsportals trivago wechselt zum 1.1.2024 an die Emscher. Zuletzt war auch kolportiert worden, Brinkert könne bei einem geplanten Comeback von Clemens Tönnies eine Rolle im Verein übernehmen. Das sind bislang aber nichts anderes als Gerüchte.

Fakt ist, dass Brinkert 2001 das Projekt "Zukunftself" angestoßen hatte - eine Art Expertenrat bestehend aus ehemaligen Spielern, Sponsoren und langjährigen Fans und Mitgliedern des Vereins, die dem S04 bei der Neuausrichtung nach Clemens Tönnies gewisse Handlungsempfehlungen aussprechen wollten. Inzwischen ist das Projekt aber aufgelöst.

Nun also zumindest der Einstieg als Kleinsponsor bei den S04-Frauen. Erst kürzlich hatte Schalke bekanntgegeben, dass die Arbeitgeber-Vergleichsplattform kununu bis zum 30. Juni 2025 auf den Trikots der S04-Frauen- und Juniorinnen, den Trainingskits und als Bande auf dem Schalker Vereinsgelände zu sehen sein wird.