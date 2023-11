Frauen: Elfmeterschießen auf Schalke im Westfalenpokal, MSV siegt im DFB-Pokal

Der MSV Duisburg steht im DFB-Pokal-Viertelfinale und auch bei den Westfalenpokal-Teilnehmern FC Schalke 04 und Borussia Dortmund gab es Grund zur Freude.

Bei den Frauen standen am Wochenende Achtelfinalspiele auf dem Programm. Während der MSV Duisburg im DFB-Pokal ranmusste, waren der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund im Westfalenpokal gefordert. Soviel vorweg: Alle Revierklubs durften jubeln.

Im höchsten Pokalwettbewerb bekamen es die Duisburgerinnen mit dem 1. FSV Mainz 05 zu tun, die zurzeit die drittklassige Regionalliga Südwest als ungeschlagener Tabellenführer dominieren. Keine leichte Aufgabe also für das Bundesliga-Schlusslicht, entsprechend dauerte es ein wenig, bis der Bann brach. Im zweiten Durchgang waren es dann allerdings erst Miray Cin (59.) und spät im Spiel Meret Günster per Strafstoß (88.), die den Viertelfinal-Einzug klarmachten. Das war der SGS Essen tags zuvor ja schon gelungen.

Währenddessen ging es für die BVB-Frauen und Schalke im Westfalenpokal-Achtelfinale zur Sache. Eigentlich hätte dort auch der VfL Bochum antreten müssen, doch da die SG Albaum/Heinsberg ihre Mannschaft bereits zuvor aus der Landesliga zurückgezogen hatte, bekam die Mannschaft von Kyra Malinowski ein Freilos.

Schalke schlägt zwei Klassen höhere Mannschaft

Für die Landesliga-Frauen des FC Schalke 04 gab es derweil einen echten Härtetest. Mit dem SSV Rhade war ein Regionalligist, also eine zwei Klassen höher angesiedelte Mannschaft, zu Gast in der Glückauf-Kampfbahn - und ging im ersten Durchgang in Führung. Anna Söbbing traf nach 36 Minuten.

Eine ungewohnte Situation für die im Ligaalltag so dominanten Schalkerinnen, doch Sophie Schmidt fand im zweiten Durchgang die Antwort (64.). Mehr sollte beiden Teams nicht gelingen, so fiel die Entscheidung aus elf Metern. Dort war die Sache dann allerdings deutlich: Während Leonie Bendzulla ihren Kasten sauber hielt, sorgten Shari Nöffke, Sarah Hake und Tiffany-Marie Sinner für ein klares 3:0 im Elfmeterschießen.

Deutlich wurde es dagegen bei den BVB-Frauen, die schon am Freitag gegen die DJK VfL Billerbeck aus der Landesliga-Parallelstaffel einen deutlichen 6:0-Erfolg einfuhren. Mandy Reinhardt (16.), Marie Grothe (22.) und Danielle Tan Li Tan (33.) machten bereits vor der Pause alles klar. Nach dem Seitenwechsel verdoppelten erneut Grothe (69.) sowie Marjana Naceva (75.) und Hannah Geldschläger (80.) gar das Ergebnis.

Schalke trifft auf Westfalenligist, BVB reist zu Bezirksligist

Während die Duisburgerinnen im DFB-Pokal noch die Auslosung abwarten müssen, stehen die Viertelfinalpaarungen im Westfalenpokal bereits fest. Schalke hat Anfang Februar den BV Werther aus der Westfalenliga zu Gast, die BVB-Frauen reisen zu Bezirksligist Rot Weiss Ahlen. Einzig beim Gegner des VfL Bochum herrscht noch Unklarheit, da die Partie der beiden Regionalligisten 1. FFC Recklinghausen und Arminia Bielefeld aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt wurde. Die Gewinner dieses Duells treffen auf die Malinowski-Elf.