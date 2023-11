Frauen-Bundesliga: Starker Auftritt der SGS Essen bei Bayer Leverkusen

SV Waldhof Mannheim 13:30 MSV Duisburg 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Die SGS Essen bleibt in der Frauen-Bundesliga weiter auf Erfolgskurs. Am Samstag konnte die Mannschaft in Leverkusen überraschen.

Die SGS Essen bleibt zum dritten Mal in Serie ungeschlagen. Beim torlosen Unentschieden in Leverkusen zeigte die Mannschaft von Trainer Markus Högner eine absolut überzeugende Leistung und war über fast die gesamte Spieldauer dem Sieg näher als die Gastgeberinnen, die bisher eine richtig starke Saison spielen und nicht ohne Grund auf Platz vier der Tabelle stehen. Zwar kam die Werkself zunächst stark in die Partie, doch bereits nach wenigen Minuten hatten sich die Essenerinnen akklimatisiert, gestalteten das Spiel ausgeglichen und verbuchten ein leichtes Chancenplus. Doch auch Bayer kam zu einer Großchance als SGS-Torhüterin Sophia Winkler in höchster Not im eins gegen eins den Rückstand verhindern konnte. Überzeugende zweite Halbzeit der SGS Essen So ging es ohne Tore in die Kabine, aus der die Ruhrstädterinnen wie entfesselt zurückkehrten und sich im Verlauf der zweiten Hälfte Chancen wie am Fließband erspielte. Die beste davon gehörte Annalena Rieke, die den Ball aus Zentraler Position an die Latte hämmerte. Von den Gastgeberinnen kam nach vorne quasi nichts mehr. Die SGS verteidigte leidenschaftlich und ließ gegen die zweitbeste Offensive der Liga keine echte Torgelegenheit mehr zu. Letztlich konnte sich die Mannschaft aber nicht für eine großartige zweite Halbzeit belohnen, kann aber mit der Leistung und dem Punktgewinn sehr gut leben, wie auch Högner bekräftigte. "Wenn mir jemand vor dem Spiel gesagt hätte, dass wir in Leverkusen einen Punkt holen, hätte ich das sofort unterschrieben. Wenn man jetzt aber die 90 Minuten betrachtet, dann muss man ganz klar sagen, dass wir vor allem in der zweiten Halbzeit klar die bessere Mannschaft waren", bilanzierte SGS-Coach Högner. Der Spieltag im Überblick: 6. Spieltag Freitag, 3. November 2023: MSV Duisburg - RB Leipzig 1:1 (0:1) Samstag, 4. November 2023: TSG Hoffenheim - SC Freiburg 2:3 (0:1) Bayer Leverkusen - SGS Essen 0:0 Sonntag, 5. November 2023: Bayern München - VfL Wolfsburg (15.00) 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln (18.30) Montag, 6. November 2023: Werder Bremen - Eintracht Frankfurt (19.30)

