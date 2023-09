VfL Bochum: Ohne Punktverlust und mit Torfestival - Frauen bauen Tabellenführung aus

Rot-Weiss Essen 13:30 SG Dynamo Dresden 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Die Frauen des VfL Bochum stehen in der Regionalliga West weiterhin an der Tabellenspitze. Am Samstag feierten sie einen Kantersieg.

In der vergangenen Saison hatten die Frauen des VfL Bochum den Aufstieg in die 2. Bundesliga knapp verpasst, im neuen Spieljahr wollten sie wieder angreifen. Das klappt bislang hervorragend: Nach fünf Spieltagen stehen die Bochumerinnen an der Tabellenspitze und haben noch keinen einzigen Punkt verloren. Auch nicht an diesem Samstag. Da feierte der VfL ein Schützenfest gegen die U20 des 1. FC Köln. Mit 8:0 gewann das Team von Trainerin Kyra Malinowski gegen die FC-Zweitvertretung. Vor allem in der ersten Halbzeit brannten die Bochumerinnen ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab. Beim Stand von 3:0 war die Partie schon nach 20 Minuten so gut wie entschieden. Doch sie machten weiter und erspielten sich eine 6:0-Führung zur Pause. Im zweiten Durchgang ließen es die Gastgeber etwas ruhiger angehen und legten zwei weitere Treffer nach. Beste Torschützin war Dörthe Hoppius - wieder einmal. Die Dreierpackerin erzielte ihre Saisontreffer acht bis zehn und führt die Torjägerinnenliste der Regionalliga West an. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Nina Lange und Anna-Luisa Figueira. Sie erzielten gegen Köln jeweils einen Doppelpack. Außerdem waren Ann-Sophie Vogel und Lucy Karwatzki erfolgreich. Frauen des VfL Bochum vor Englischer Woche Mit dem Sieg baute Bochum die Tabellenführung aus. Drei Punkte beträgt nun der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Fortuna Köln. Der Gegner aus Köln belegt derweil den Abstiegsplatz zwölf. Und auch in den weiteren Werten ragt der VfL heraus: 26 Treffer bedeuten nach fünf Spieltagen die mit Abstand beste Offensive. Defensiv ist der Revierklub ebenfalls spitze, kassierte erst einen einzigen Gegentreffer. Den perfekten Saisonstart ausbauen kann das Malinowski-Team bereits in drei Tagen, denn es wartet eine Englische Woche. Erst geht es am Dienstag (13 Uhr) zum Tabellenzehnten SV Walbeck, dann folgt ein weiteres Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld (Sonntag, 15.30 Uhr).

