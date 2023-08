DFB-Pokal Frauen: 2. Runde ausgelost - VfL Bochum bekommt ein heißes Derby

Die zweite Runde im DFB-Pokal der Frauen wurde ausgelost. Der VfL Bochum freut sich auf ein heißes Derby gegen die SGS Essen.

Mit 48 Teams startete der DFB-Pokal der Frauen in der 1. Runde. Alle zwölf Teams der vergangenen Spielzeit der Frauen-Bundesliga sowie die vier bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga aus der Vorsaison erhalten ein Freilos und greifen erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein.

Nun ist die erste Runde vorbei und die zweite wurde ausgelost. Und in dieser gibt es aus Reviersicht zwei sehr interessante Begegnungen. Denn der Frauen-Regionalligist VfL Bochum (der VfL gewann in der ersten Runde mit 3:2 nach Verlängerung gegen Fortuna Köln) trifft auf den Bundesligisten SGS Essen - ein echtes Derby.

Und Bundesligist MSV Duisburg muss zur Bielefelder Arminia reisen. Seriensieger und Titelverteidiger VfL WOlfsburg muss zu Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam. Dies ergab die Auslosung, die von "Losfee" Marie-Louise Eta, Co-Trainerin der U19-Junioren von Union Berlin, vorgenommen wurde.

Die zweite Runde wird zwischen dem 9. und dem 11. September 2023 ausgespielt. Für die Achtelfinal-Partien ist der Zeitraum zwischen dem 25. sowie 26. November 2023 vorgesehen. Das Viertelfinale folgt vom 5. bis zum 7. März 2024, ehe für die verbleibenden vier Teams das Halbfinale am 30. und 31. März 2024 ansteht. Das Endspiel wird am 9. Mai 2024 (Christi Himmelfahrt) im Kölner RheinEnergieSTADION ausgetragen.

Die zweite Runde im Überblick

SV Meppen (2. FBL) - Bayer 04 Leverkusen (FBL)

Turbine Potsdam (2. FBL) - VfL Wolfsburg (FBL)

Arminia Bielefeld (RL West) - MSV Duisburg (FBL)

Borussia Mönchengladbach (2. FBL) - Werder Bremen (FBL)

SFC Stern 1900 (RL Nordost) - 1. FC Köln (FBL)

VfL Bochum (RL West) - SGS Essen (FBL)

FSV Gütersloh (2. FBL) - RB Leipzig (FBL)

FC Viktoria Berlin (RL Nordost) - SV Henstedt-Ulzburg (RL Nord)

FC St. Pauli (RL Nord) - Hamburger SV (2. FBL)

FC Carl Zeiss Jena (2. FBL) - 1. FC Nürnberg (FBL)

SV Weinberg (2. FBL) - TSG Hoffenheim (FBL)

SC Sand (2. FBL) - SC Freiburg (FBL)

SG 99 Andernach (2. FBL) - FC Bayern München (FBL)

Hegauer FV (Oberliga) - Eintracht Frankfurt (FBL)

1. FSV Mainz 05 (RL Südwest) - TSV Jahn Calden (RL Süd)

Kickers Offenbach (RL Süd) - SV Hegnach (RL Süd)