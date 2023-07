WM: Konstellationen zum Weiterkommen - DFB-Frauen könnte sogar Niederlage reichen

Nach dem 1:2 (0:0) im zweiten WM-Vorrundenspiel gegen Kolumbien können die deutschen Fußballerinnen auf mehreren Wegen noch den Einzug in die K.o.-Runde schaffen.

Vor der letzten WM-Vorrundenpartie am Donnerstag in Brisbane gegen Südkorea (12.00 Uhr MESZ/ZDF) sieht die Konstellation so aus:

Deutschland (3 Punkte, 7:2 Tore) liegt in der Gruppe H hinter Kolumbien (6 Punkte, 4:1 Tore) auf dem zweiten Platz. Dritter ist Marokko (3 Punkte, 1:6 Tore), auf Platz vier rangiert Südkorea (0 Punkte, 0:3 Tore). Die ersten beiden Teams kommen weiter.

Die DFB-Frauen erreichen das Achtelfinale,

1.) bei einem Sieg gegen Südkorea.

2.) bei einem Unentschieden gegen Südkorea, wenn Marokko gleichzeitig nicht gegen Kolumbien gewinnt.

3.) bei einer Niederlage gegen Südkorea mit maximal vier Toren Unterschied, wenn Marokko gegen Kolumbien verliert.