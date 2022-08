Nationalteam: DFB-Frauen von Tausenden Fans begeistert empfangen

Die deutschen Fußballerinnen wurden am Montagnachmittag trotz des verlorenen EM-Finals gegen England (1:2 nach Verlängerung) von rund 7000 Fans auf dem Frankfurter Römer gefeiert.

Die deutschen Fußballerinnen wurden am Montagnachmittag trotz des verlorenen EM-Finals gegen England (1:2 nach Verlängerung) von rund 7000 Fans auf dem Frankfurter Römer gefeiert. „Diese Truppe hat dem Fußball viel gegeben in den vergangenen Wochen“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf beim Empfang im Rathaus: „Diese Mannschaft hat Perspektive. Wir haben den Anfang von etwas ganz Großem gesehen.“

Um 14.19 Uhr war die Maschine mit den Vize-Europameisterinnen auf dem Flughafen in Frankfurt/Main gelandet. Schon vor dem Abflug in London hatte sich Stolz in die Enttäuschung über den verpassten EM-Triumph gemischt. Nach dem Wembley-Kabinenbesuch des Kanzlers und einem festlichen Bankett hatten die Spielerinnen noch bis in die frühen Morgenstunden getanzt und gefeiert.