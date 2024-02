Daniel Berlinski, einst Trainer beim SV Lippstadt, Chemnitzer FC und zuletzt Rot Weiss Ahlen, wechselt in die Bezirksliga.

Zu Beginn der Saison 2023/2024 hatte Daniel Berlinski noch den Auftrag mit Rot Weiss Ahlen in der Regionalliga West zu bleiben. Nach einem schlechten Saisonstart wurde der A-Lizenzinhaber nach wenigen Wochen beurlaubt. Nun hat er eine neue Aufgabe.

Statt Regionalliga-Abstiegskampf geht es für den 38-Jährigen ab sofort um den Verbleib in der Bezirksliga. Berlinski übernimmt für Sascha Wachsmann beim VfB Marsberg, Tabellen-13. in der Bezirksliga Staffel 12 in Westfalen.

"Aufgrund der derzeitigen Tabellensituation unserer 1. Mannschaft haben wir uns gezwungen gesehen eine Veränderung auf der Trainerbank durchzuführen. Auch wenn es unser eigentlicher Wille war den Weg aus dem Abstiegskampf zusammen mit Sascha Wachsmann zu gehen, haben uns die letzten Ergebnisse der Punktspiele keine andere Wahl gelassen, auch in dem Wissen, dass Sascha für die jetzige Situation nicht die alleinige Schuld trifft. Wir danken Sascha für seine geleistete Arbeit auf dem Trainerstuhl unserer 1. Zugleich sind wir froh mit Daniel Berlinski einen der besten Trainer des Hochsauerlandkreises für die restliche Saison präsentieren zu können. Gerade durch seine letzten Stationen in Lippstadt, Ahlen und dem Chemnitzer FC hoffen wir mit ihm den Klassenerhalt doch noch erreichen zu können. Die Zusage von Daniel Berlinski ist allerdings auf die laufende Saison begrenzt", heißt es in einer Pressemitteilung des VfB Marsberg.

Berlinski begann seine Trainerkarriere bei RW Erlinghausen, dem unterklassigen Heimatverein von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Anschließend führte der gebürtige Pole den SV Lippstadt aus der Oberliga Westfalen in die Regionalliga (2017-2019), ehe es für ihn im Sommer 2020 zum Chemnitzer FC ging.

Im März 2022 trennten sich die Wege von Berlinski und dem CFC. Nach über einem Jahr Pause kehrte der 37-Jährige zum 1. Juli 2023 zurück auf die Trainerbänke der Regionalliga West, die er bereits aus Lippstädter Zeiten kannte. Doch am 18. September 2023 wurde er bei Rot Weiss Ahlen schon wieder beurlaubt.