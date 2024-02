Der Bezirksligist Turngemeinde Essen-West hat in der Winterpause gleich neun neue Spieler präsentiert.

Dietmar Krause, Trainer der Turngemeinde Essen-West, hatte bereits vor dem Jahreswechsel bezüglich potentieller Neuzugänge gesagt: "Wir haben immer wieder gute Jungs im Probetraining. Viele kommen von der Universität Duisburg-Essen. Da kommen Spieler nach Essen zum Studium und wollen kicken. Wir haben Glück, dass unsere Anlage so günstig und in Uni-Nähe liegt. Da kommen immer wieder kleine Juwele zum Training."

Und, siehe da: Der Essener Bezirksligist präsentierte im Januar 2024 gleich neun neue Spieler, inklusive zwei Studenten.

Neben Mert Aslaner, Yunus Bucuka (beide Alemannia Essen), Eldor Gashi (ESC Rellinghausen), Onur Caparlar (RuWa Dellwig), Maruan El Machichi (Marokko Herne), Youssef Karoumat (Rot-Weiß Mülheim) und Nahom Zewolde (Duisburger SV 1900) gab die Turngemeinde auch die Verpflichtungen der Studenten Paul Wernz (Heidelberg) sowie Ayyoub Hachlouf bekannt.

26 Punkte nach 18 Spielen und zwölf Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze: Bei der Turngemeinde Essen-West blicken die Verantwortlichen auf eine sehr gelungene Hinrunde zurück. Zur Erinnerung: Die Tgd. ist Aufsteiger.

In der Rückrunde will der Klub von der Haedenkampstraße zügig den Klassenerhalt fix machen und die neue Spielzeit planen. Einige der neun neuen Spieler sind schon Vorgriffe für den kommenden Sommer und die Serie 2024/2025.

"Wir wollen schnell den Klassenerhalt sichern und dann mit unserem Sportchef Dennis Discher, der hervorragende Arbeit leistet, gezielt am zukünftigen Kader arbeiten. Damit haben wir jetzt schon im Winter angefangen", sagt Krause, der vor wenigen Tagen auch seine Zusage für die Saison 2024/2025 gab. Das gilt auch für seinen Assistenten Torsten Hartmann.

Für die Turngemeinde Essen-West geht es in der Bezirksliga Staffel 6 am Niederrhein erst am 18. Februar (Sonntag, 13.30 Uhr) wieder um Ligapunkte. Dann kommt SuS Haarzopf zum Essener Derby an die Haedenkampstraße. Haarzopf liegt auf Platz fünf und hat sechs Zähler mehr als die Turngemeinde auf dem Konto.