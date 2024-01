Bezirksliga Niederrhein: Klub holt 170-maligen Oberliga-Torwart und fünf weitere Zugänge

In der Bezirksliga Staffel 6 am Niederrhein, in der auch etliche Essener Teams spielen, verstärkte sich ein Duisburger Klub sehr namhaft.

Bezirksligist Duisburger FV 08 begrüßte in der Winterpause gleich sechs Zugänge.

Yüksel Kilic, langjähriger Spieler, wird ab der kommenden Saison offiziell als Sportlicher Leiter fungieren und hat schon in dieser Transferperiode ganze Arbeit geleistet. Der aktuelle Aushilfs-Sportchef verstärkte die Mannschaft von Trainer Mustafa Öztürk mit gleich sechs neuen Akteuren.

Der bekannteste Neue ist Marius Delker. Der 30-jährige Torwart soll den bisherigen Stammkeeper Burak Güner, der zum Oberligisten Mülheimer FC 97 abgewandert ist, ersetzen. Auf den ersten Blick dürfte Delker keine Verschlechterung für das 08-Gehäuse sein.

Denn er war Stamm-Schlussmann in Hamborn und bringt eine große Erfahrung nach Duisburg-Hochfeld mit. Satte 170 Oberliga-Begegnungen (325 Gegentore, 26 Zu-Null-Spiele) kann der ehemalige Nachwuchsmann des MSV Duisburg vorweisen.

Und: Delker ist auch ein schlaues Köpfchen. Fünfeinhalb Jahre studierte Delker Wirtschaftswissenschaften an der Ruhr-Universität in Bochum. Er absolvierte erfolgreich zunächst den Bachelor- und dann den Master-Abschluss. Das erzählte er RevierSport in der Rubrik - "Statt Fußballprofi wurde...".

Neben Delker konnten die Duisburger auch Jonas Buschmann (TuS Mündelheim), Egzon Krasniqi (SG Duisburg-Süd), Oktay Cinar (Rot-Weiß Mülheim) und Aiyoub Andich (GSG Duisburg) sowie Ryoyra Kodaira (zuletzt ohne Klub) zum FV 08 locken.

Nach 18 von 34 Spielen liegt der Duisburger FV 08 in der Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein auf Platz sieben - jenseits von gut uns böse. Heißt: Die Öztürk-Mannschaft liegt satte 16 Punkte hinter Spitzenreiter SV Genc Osman Duisburg - nur der Meister steigt in die Landesliga auf - und hat aber auch einen 16-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, der den Gang in die Kreisliga A bedeuten würde. Eigentlich kann der Klub in Ruhe schon die neue Saison planen. Die getätigten Transfers dürften auch Vorgriffe auf 2024/2025 sein.