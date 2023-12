Tgd. Essen-West: Krause freut sich immer wieder über Gastspieler von der Uni Duisburg-Essen

Die Turngemeinde Essen-West spielt als Bezirksliga-Neuling eine gute Serie. Das findet auch Trainer Dietmar "Didi" Krause.

26 Punkte nach 18 Spielen und zwölf Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze: Bei der Turngemeinde Essen-West blicken die Verantwortlichen auf eine sehr gelungene Hinrunde zurück. Zur Erinnerung: Die Tgd. ist Aufsteiger.

In der Rückrunde will der Klub von der Haedenkampstraße zügig den Klassenerhalt fix machen und die neue Spielzeit planen. Es wird einige Veränderungen im Kader geben, wie Trainer Didi Krause verrät.

Didi Krause über...

die abgelaufene Hinrunde der Turngemeinde Essen-West: "Wir sind gut in die Saison gestartet und haben bis dato auch genug Punkte geholt. Aber ich finde, dass wir fünf bis acht Zählern hinterherlaufen. Da wäre einiges mehr drin gewesen. Schade. In Spielen wie zuletzt gegen Mülheim, Genc Osman oder auch Vogelheim hätten wir Siege holen können. Aber leider wurde der Aufwand nicht belohnt. Aber ich weiß auch, dass wir in anderen Begegnungen wiederum auch das Glück auf unserer Seite hatten. In einer Saison gleicht sich immer alles aus. Wir sind auf jeden Fall zufrieden."

Wir haben immer wieder gute Jungs im Probetraining. Viele kommen von der Universität Duisburg-Essen. Da kommen Spieler nach Essen zum Studium und wollen kicken. Wir haben Glück, dass unsere Anlage so günstig und in Uni-Nähe liegt. Da kommen immer wieder kleine Juwele zum Training Didi Krause

... den schönsten Moment der Hinrunde: "Das waren die ersten drei Punkte in der Bezirksliga gegen die Zweitvertretung des SC Velbert. Wir haben lange und hart gearbeitet, damit wir in der Bezirksliga spielen dürfen. Da ist der erste Sieg schon etwas besonderes gewesen."

... den schlimmsten Moment in der Hinrunde: "Die 0:7-Niederlage gegen Tusem Essen. Die erste Halbzeit war noch in Ordnung und wir haben uns in der Kabine viel vorgenommen. Aber als ich dann die zweite Hälfte sah, dachte ich, dass mir jemand in der Halbzeitpause die Mannschaft ausgetauscht hat. Das war unglaublich. Wir haben schrecklich agiert und am Ende auch aufgrund dieser indiskutablen 45 Minuten zurecht so hoch verloren."

... das Ziel für das Jahr 2024: "Wir wollen schnell den Klassenerhalt sichern und dann mit unserem Sportchef Dennis Discher, der hervorragende Arbeit leistet, gezielt am zukünftigen Kader arbeiten. Wir haben immer wieder gute Jungs im Probetraining. Viele kommen von der Universität Duisburg-Essen. Da kommen dann Spieler nach Essen zum Studium und wollen kicken. Wir haben Glück, dass unsere Anlage so günstig und in Uni-Nähe liegt. Da kommen immer wieder kleine Juwele zum Training."