SV Burgaltendorf: Nach 116 Buden - "Wir haben in dieser Saison leider einen Torfluch"

Der SV Burgaltendorf ist als einer der Topfavoriten auf die Bezirksliga-Krone in der Gruppe 5 am Niederrhein gestartet. Doch nach der Halbserie ist die Enttäuschung groß.

Satte 14 Punkte liegt der SV Burgaltendorf hinter Spitzenreiter SV Genc Osman Duisburg. Dabei wollten die Essener vor der Saison hoch hinaus und nahmen die Landesliga-Rückkehr ins Visier. Doch das wird in dieser Spielzeit wohl nichts mehr.

Bei diesem großen Rückstand kann Burgaltendorf eigentlich schon beruhigt die neue Saison planen. Ähnlich sieht das auch Trainer Sascha Hense.

Sascha Hense über...

... die Hinrunde des SV Burgaltendorf: "Die Hinrunde ist nicht optimal gelaufen. Wir haben uns das anders vorgestellt. Im letzten Jahr haben wir in 30 Spielen 116 Tore geschossen, da waren wir die Scharfschützen der Liga. Und jetzt steht unser bester Torschütze mit sechs Toren in der Torjägerliste da. Das war in der vergangenen Saison nach vier Spieltagen schon der Fall. Wir brauchen einfach zu viele Chancen, um die Bude zu treffen. Die Dinger sind ja da, aber irgendwie ist bei uns der Torfluch eingetroffen. Es sind ja dieselben Spieler wie in der vergangenen Saison da, aber jetzt treffen sie die Kiste nicht mehr. Und auf der anderen Seite werden unsere Fehler prompt bestraft. Es ist schon sehr anstrengend, das alles mitzuerleben. Vor allen Dingen, weil wir jedes Spiel auch hätten gewinnen können."

... den schönsten Moment in der bisherigen Saison: "Das war der Punkgewinn am 1. Spieltag gegen SuS Haarzopf. Kevin Barra wurde nach 30 Minuten des Felde verwiesen. Wir lagen 1:3 zurück und holten mit zehn Mann noch ein 3:3-Unentschieden. Das war ein sehr emotionaler und toller Start!"

... den schlimmsten Moment in der bisherigen Saison: "Da gab es leider einige. Wie zum Beispiel die Partie gegen Überruhr. Das Spiel darf niemals 3:3 enden. Das müssen wir gewinnen. Aber von diesen Partien gab es in dieser Saison leider mehrere. Wie auch das 0:5 gegen Katernberg. Das glaubt mir ja keiner, der nicht dabei gewesen ist: Wir müssen eigentlich 3:0 führen, verlieren aber 0:5. Alles unglaublich!"

... das Ziel für 2024: "Wir müssen wieder Tore schießen. Und wir arbeiten schon an der Kader-Umstrukturierung. Denn wir werden weder auf- noch absteigen. Da können wir uns im Hintergrund schon auf die neue Saison vorbereiten. Wir brauchen junge und hungrige Spieler. Einfach ein bisschen frisches Blut."