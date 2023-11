Bezirksligist Blau-Gelb Überruhr führt die Tabelle an. Am kommenden Spieltag kommt es zum Spitzenspiel gegen Tusem Essen.

Auch nach 13 Partien kommt der Bezirksliga-Spitzenreiter der Gruppe 6 weiterhin aus Essen: Die Rede ist von Blau-Gelb Überruhr. Der elfte Saisonsieg und sechste Dreier in Serie war allerdings ein hartes Stück Arbeit.

Beim abgeschlagenen Schlusslicht ESC Preußen lag Überruhr zur Pause völlig überraschend zurück. Nach dem Seitenwechsel drehten Kapitän Ahmet Kizilisik, Mohamed Sealiti und Gian-Luca Bühring allerdings die Partie, sodass der Favorit schlussendlich doch noch mit 3:1 siegte.

"Geduld und Ausdauer zahlten sich aus"

"Das Spiel gestaltete sich schwieriger als erwartet. Der mutige Einsatz von Preußen machte es uns schwer, ins Spiel zu finden. Ihr hohes Pressing und körperbetontes Spiel forderten uns einiges ab. In der zweiten Halbzeit brachten zwei Wechsel frischen Wind ins Spiel. Mit erhöhtem Tempo und mehr Torchancen kämpften wir uns zurück. Obwohl der Gegner zur Halbzeit mit 1:0 führte, waren wir überzeugt, dass unsere Mannschaft das Spiel drehen kann. Geduld und Ausdauer zahlten sich dann aus", resümierte Trainer Murat Aksoy.

Sechs Siege in Folge und drei Punkte Vorsprung auf den Verfolger Genc Osman Duisburg – aktuell läuft es wie geschmiert für den letztjährigen Vizemeister. Angesprochen auf das Erfolgsrezept, antwortete Aksoy: "Unsere Mannschaft befindet sich in einer ausgezeichneten Form und zeigt im Training eine beeindruckende Hingabe. Die Spieler unterstützen sich gegenseitig und motivieren sich auch in schwierigen Momenten. Diese Teamdynamik spiegelt sich auch im Spiel wider, wo jeder bereit ist, für den anderen mitzulaufen."

Aksoy weiter: "Zudem spielen wir ein hohes Pressing und setzen den Gegner früh unter Druck. Somit sind wir nach einer Balleroberung auch nicht mehr weit vom gegnerischen Tor entfernt. Damit das hohe Pressing funktioniert, müssen die Spieler eine gute Athletik haben. Durch unseren neuen Co-Trainer Adrian Jeglorz können wir auch in diesem Bereich sehr gut trainieren."

Am kommenden Sonntag (12. November, 15.30 Uhr) steht für die Aksoy-Elf ein Top-Spiel auf dem Programm. Überruhr trifft zuhause auf den Tabellendritten Tusem Essen. Beide Teams trennen satte acht Punkte, trotzdem weiß der BGÜ-Coach um die Schwere der Aufgabe gegen den Landesliga-Absteiger:

"Das wird eine echte Prüfung. Tusem wird von vielen als Aufstiegsfavorit gehandelt und zeichnet sich durch eine geschlossene Teamleistung aus. Die Herausforderungen der letzten Spiele haben uns gezeigt, dass wir als Team wachsen und auch in schwierigen Situationen die Ruhe bewahren können. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch gegen Tusem eine starke Leistung abrufen werden und freuen uns auf ein faires Match."