Bezirksliga: Große Kulisse sieht sechs Tore im Spitzenspiel und Bottroper Derby

Am Freitagabend kam es in Bottrop zu einem Lokalderby, das auch ein Spitzenspiel der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein war.

Zweiter gegen Erster: SV Rhenania Bottrop gegen VfB Bottrop: Diese Partie zog am Freitagabend, 3. November 2023, 1000 Zuschauer an die Sportanlage im Blankenfeld an. Am Ende siegte der Gast aus dem Jahnstadion mit 4:2. Eigentlich ein souveräner Derbysieg, denn der Spitzenreiter hatte bis zur 80. Minute schon mit 3:0 geführt und ließ den SV Rhenania dann noch einmal herankommen. "Das war unnötig. Denn durch zwei individuelle Fehler haben wir den Gegner zurückgebracht und müssen dann plötzlich etwas zittern. Über die gesamte Spielzeit gesehen, war das aber ein klarer Sieg unsererseits. Ich habe schon vor dem Spiel und beim Warmmachen gemerkt, dass wir das Ding an diesem Freitagabend rocken werden. Wir waren hochkonzentriert und fokussiert. Anders als vor wenigen Wochen beim 0:2 bei Fortuna Bottrop. Wir wollten nicht noch einmal ein Derby verloren. Wir haben gezeigt, dass wir die Nummer eins in der Stadt sind", bilanziert VfB-Kapitän und 1:0-Torchütze Kudret Kanoglu am Samstagmorgen gegenüber RevierSport. Nach zwölf Spielen - elf Siege, eine Niederlage - führt die Mannschaft von Erfolgstrainer Can Ucar die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an. Bis zum Winter warten aber nur noch Spitzenspiele: Gegen den Fünften SuS Dinslaken, beim Vierten Sterkrade 06/07, gegen den Zweiten Rheinland Hamborn, beim Elften SC 1920 Oberhausen und beim Sechsten Schwarz-Weiss Alstaden. Wir haben gezeigt, dass wir die Nummer eins in der Stadt sind. Kudret Kanoglu "Das sind natürlich alles dicke Bretter, die es gilt durchzubohren. Wir schauen aber wirklich nur von Spiel zu Spiel und der nächste Gegner ist Dinslaken. Zum Jahreswechsel werden wir dann sehen, wo wir stehen. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg", sagt Kanoglu. Die Statistik zum Spiel SV Rhenania Bottrop: Schumacher - Larisch (46. Sokhan-Sanj), Ostgathe (58. N. Wenderdel), Celik, Terwiel, Jansen, Temel, Mengenli, Niedzicki, Fischer (59. Kaymakci), K. Wenderdel VfB Bottrop: Frenzel - Solh, Köksal (90. Aydin), Miyanyedi (59. El Meshai), Nawzad, Kanoglu, Steinmetz, Jemaiel (71. Bayhoca), Buhlmann, Allouche (90.+3 Yilmaz), Owusu Ansah Schiedsrichter: Elias Papke Tore: 0:1 Kanoglu (16.), 0:2 Nawzad (45.+2), 0:3 Bayhoca (77.), 1:3 Wenderdel (82., Foulelfmeter), 2:3 Wenderdel (85.), 2:4 Allouche (90.) Zuschauer: 1000

