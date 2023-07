Mit seiner Familie erlebte Stephan Nachtigall einen einzigartigen Sommerurlaub. Gegenüber RevierSport berichtet der 38-Jährige über seine Erlebnisse.

Als Stephan Nachtigall mit seiner Frau und seinem Sohn David Ende Juni zum Urlaub in die Türkei flog, konnte er nicht damit rechnen, was die Familie letztendlich erleben würde.

Obwohl es bereits eine Vorgeschichte gab. "Im Juli 2022 waren wir auch im Urlaub in der Türkei, um genau zu sein in Belek. Am zweiten Urlaubstag kam mein Sohn auf mich zugerannt und sagte mir, dass Granit Xhaka im gleichen Hotel wie wir ist. Wir haben Fotos zusammen gemacht und etliche Minuten miteinander gequatscht. Er ist wirklich ein überragender Typ", betonte Nachtigall gegenüber RevierSport.

Im April 2023 reiste die Familie dann gemeinsam nach London, um sich ein Spiel des FC Arsenal, dem damaligen Arbeitgeber des 30-jährigen Xhaka, anzuschauen. "In dieser Partie gegen Leeds United hat Xhaka sogar ein Tor geschossen. Wir sind absolute Fans von ihm. Das kann man so sagen", betonte der gebürtige Essener.

Zurück zur Gegenwart: In der ersten Ferienwoche machte Nachtigall mit seiner Frau und seinem Sohn erneut Urlaub in der Türkei. Dieses Mal sollte nicht nur Xhaka als prominenter Fußballer im gleichen Hotel sein. Auch Robert Lewandowski (FC Barcelona), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Kyle Walker (Manchester City), Skhrodan Mustafi (zuletzt UD Levante), Edin Dzeko (jetzt Fenerbahce Istanbul), Hakan Calhanoglu (Inter Mailand), Eden Hazard (zuletzt Real Madrid), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Luka Jovic (AC Florenz), Peniel Mlapa (Al-Nasr SC), Nuri Sahin (Trainer Antalyaspor), Ugurcan Cakir (Trabzonspor) und Ollie Watkins (Aston Villa) waren dort vertreten.

Für die Familie Nachtigall ein einmaliges Erlebnis: "Wir haben erst einmal über die Tage verteilt mit allen Fußballern Fotos gemacht, weil ja nicht alle zeitgleich da waren. Am zweiten Urlaubstag kam mir dann Granit Xhaka am Pool entgegen und fragte mich, ob ich nicht Bock hätte, mit ein paar Jungs Fußball zu spielen. Unter den Jungs waren dann neben Xhaka auch Rüdiger, Calhanoglu, Mlapa, Sahin, Cakir und Walker. Außerdem habe ich Sahr Senesie, meinen früheren Nationalmannschaftskollegen, wieder getroffen. Er ist der Berater von Rüdiger. Dann haben wir drei Mannschaften gewählt und über eine Stunde gezockt. Am Ende wurde dann noch ein Video gedreht, was im Internet total viral ging. Ich habe zwar kein Facebook und Instagram, aber mir wurde das Video trotzdem zugetragen."

Ich bin bei den Weltstars nicht untergegangen (lacht). Das war natürlich wirklich ein Zufall, wie ein Sechser im Lotto. Der ganze Urlaub war Weltklasse. Stephan Nachtigall.

Auf der bekannten Instagram-Fußballseite "433" (65 Millionen Follower) wurde das Video, welches alle Spieler mit der Champions League-Hymne zeigte, hochgeladen. Der 38-jährige Nachtigall, der beim Essener Bezirksligisten Vogelheimer SV spielt und es früher selbst bis in die 3. Liga schaffte, freute sich über die Anerkennung: "Ich bin bei den Weltstars nicht untergegangen (lacht). Das war natürlich wirklich ein Zufall, wie ein Sechser im Lotto. Der ganze Urlaub war Weltklasse."