VfB Bottrop: Kapitän mit Lob für sein Team und RWE - "Das sind echte Profis"

Der VfB Bottrop hat gegen Rot-Weiss Essen trotz der 0:8-Pleite zwei Ziele erreicht. Auch der Kapitän konnte am Ende ein positives Fazit ziehen.

"Vielleicht können wir schon gegen RWE zeigen, dass wir eine ordentliche Mannschaft zusammengestellt haben. Und das vor einer hoffentlich guten Kulisse. 1500 Zuschauer waren 2019 im Jahnstadion. Jetzt wollen wir diese Zahl toppen", hatte Gündüz Tubay, Macher und erster Vorsitzender des VfB Bottrop, vor dem Testspiel-Highlight gegen Drittligist Rot-Weiss Essen gesagt.

Neben dem Ziel, die 1500 Zuschauer aus dem Jahr 2019 zu toppen, gelang es dem VfB auch, nicht zweistellig zu verlieren. Das hatten sich Kapitän Kudret Kanoglu und seine Mannschaftskollegen vorgenommen. Am Ende hieß es 0:8 vor 1811 Zuschauern - eine rundum gelungene Geschichte für den Bezirksligisten.

"Ich bin mächtig stolz auf die Mannschaft. Wir haben wirklich alles rausgehauen. Wir haben leidenschaftlich gespielt. Aber ab der 60. Minute hat uns einfach die Kraft gefehlt. RWE ist eine gute Mannschaft. Das sind alles echte Profis. Da haben wir auf Strecke einfach keine Chance", bilanzierte Kanoglu.

Der 30-Jährige, der selbst in der Türkei Profi war, freute sich besonders, dass er gegen den Drittligisten von der Hafenstraße mitwirken durfte. Denn erst vor wenigen Tagen, am 30. Juni, wurden Kanoglu und seine Frau glückliche Eltern der kleinen Doga. "Ja, ich musste schon bisschen improvisieren. Meine Frau hat mir erst am Abend vor dem Spiel die Erlaubnis erteilt, weil ich ihr für mich Ersatz zur Unterstützung zuhause organisieren konnte (lacht). Danke nochmal an meine liebe Frau", verriet der starke Zehner der Bottroper.





Er war es dann auch, der in der 30. Minute für ein Highlight im Spiel sorgte. Mit einem tollen Diagonalball über 30 Meter konnte Kanoglu die komplette Essener Defensive aushebeln und schickte Ahmed Jamil auf die Reise. Jamil, ebenfalls einst Profi in Tunesien, sprintete los und lief auf Essens Keeper Ole Springer zu - doch er vergab.

"Sonst hätten wir 1:0 geführt. Vielleicht hätten wir sogar eine Halbzeit gegen Rot-Weiss Essen gewonnen. Das wäre der Wahnsinn gewesen. Aber egal! Dieses Spiel war nach dem bitteren Abstieg aus der Landesliga auf jeden Fall ein echtes Zeichen, dass der VfB Bottrop wieder auf dem richtigen Weg ist. Wir wollen eine gute Bezirksliga-Saison spielen", betonte der frischgebackene Papa Kanoglu.