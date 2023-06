Essen: Umbruch bei Bezirksligist - Neuer Trainer, neue sportliche Führung

Ein neuer Trainer und eine neue sportliche Führung: Der Essener Bezirksligist ESC Preußen stellt sich neu auf.

Beim ESC Preußen Essen ist nach der Saison eine Ära zu Ende gegangen. Manfred Schröder wird zur neuen Serie nicht mehr an der Seitenlinie der "Falken" stehen und in die sportliche Leitung wechseln.

Mittlerweile ist auch bekannt, dass Rene Beckmann die Preußen-Legende "Manni" Schröder beerben werden. David Künzel soll Beckmann dabei unterstützen.

"Uns als Verein war es wichtig, dass wir die gute Arbeit der letzten Jahre fortführen können und wir sind uns sicher, dass wir das in der Konstellation schaffen werden, denn das gesamte Team ist fantastisch und verkörpert die ESC-DNA. Rene ist seit nunmehr 14 Jahren im Verein und hat schon so viel geleistet, dass es nicht schwer war ihm die neue Aufgabe anzuvertrauen", erklären die Verantwortlichen des ESC in einer offiziellen Mitteilung.

Beckmann freut sich auf die Aufgabe: "Es sind große Fußstapfen, aber wir haben Bock auf die neue Saison und sind mit der Planung für die Vorbereitung schon lange durch. Natürlich werden sich auch ein paar Dinge etwas ändern. Das ist aber normal und uns ist es wichtig, dass die Mannschaft Spaß hat und ein neuer Zusammenhalt entsteht, denn das ist manchmal entscheidend."

Mit Künzel bleibt der bekannte und beliebte Torwarttrainer an der Seumannstraße dabei und wird weiterhin versuchen, die ESC-Keeper noch besser zu machen. Mit der Physiotherapeuten Vanessa Dütsch bleibt auch eine Konstante.

Die Belange neben dem Feld werden beim ESC Preußen weiterhin vom Sportchef Mohammed Menajed bearbeitet. Komplettiert wird das Team von Steffen Klein, der als Admin fungieren wird und sich um An- und Abmeldungen, den Spielbericht und weitere Themen kümmern wird.

"Michael Fabian ist momentan beruflich sehr stark eingebunden und wir hoffen, dass wir bald wieder auf ihn zurückgreifen können, aber es gibt manchmal wichtigere Dinge und wir hoffen, dass alles so wird, wie er es sich vorstellt", erklären die Preußen.