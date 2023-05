DJK SF Katernberg: Nächster Neuzugang für das große Ziel Landesliga-Aufstieg 2023/2024

Die DJK Sportfreunde Katernberg konnten den nächsten Neuzugang für die kommende Saison, in der der Essener Bezirksligist aufsteigen will, präsentieren.

Die DJK Sportfreunde Katernberg haben den fünften Zugang - zuvor hatten Timo Lindemann (SV Borbeck), Mario Czech (DJK Dellwig 1910) und Enis Kadrolli (Rhenania Bottrop U19) ihre Zusagen gegeben - für die Saison 2023/2024 vermeldet.

Der Fünfte im Bunde ist Baris Kaya. Aktuell spielt Kaya noch für die U19 des SSV Buer in Gelsenkirchen und wird in der kommenden Saison sein erstes Seniorenjahr am Katernberger Meerbruch erleben.

"Als persönliches Ziel zum ersten Jahr bei den Senioren habe ich mir vorgenommen, körperlich anzukommen, mitzuhalten und mich mit der Zeit immer mehr durchzusetzen. Dazu sehe ich die Chance in Katernberg individuell stärker zu werden, extra Motivation zu bekommen und durch die Erfahrung der anderen Spieler zu lernen", erklärt der 18-Jährige.

Der Kontakt zu Katernberg kam zu dem gebürtigen Essener, der in frühester Jugend sowohl für DJK 19, als auch für die Sportfreunde gekickt hat, durch den neuen Jugendkoordinator von 13/19 Jetmir Kadrolli: "Durch Jetmir kam der Kontakt und so wurde ich dem Trainerteam vorgeschlagen. Sascha Fischer sah mich dann bei einem Spiel von Buer und wir kamen so ins Gespräch. Mit Jetmirs Bruder Enis Kadrolli, der ja auch nach Katernberg wechselt, habe ich schon viele Stationen durchlebt, unter anderem haben wir in der Gelsenkirchen-Auswahl zusammengespielt."

Ich bin jetzt mit der U19 zweimal hintereinander Zweiter geworden und würde gerne mal Erster werden und aufsteigen. Katernberg ist mir ja nicht unbekannt und ich verfolge den Verein schon seit Jahren. Wir wollen oben angreifen und dafür muss vieles passen, um am Ende aufzusteigen. Baris Kaya

Der gelernte Innenverteidiger möchte sportlich hoch hinaus mit der Katernberger Mannschaft. Kaya: "Ich bin jetzt mit der U19 zweimal hintereinander Zweiter geworden und würde gerne mal Erster werden und aufsteigen. Katernberg ist mir ja nicht unbekannt und ich verfolge den Verein schon seit Jahren. Wir wollen oben angreifen und dafür muss vieles passen, um am Ende aufzusteigen. Das hat mich an Katernberg überzeugt. Ich freue mich auf die Aufgabe und bin sehr neugierig."