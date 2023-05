Bezirksliga 7 NR: Irres Saisonfinale - Fünf Teams können noch absteigen

Am 30. Spieltag der Bezirksliga 7 Niederrhein könnte sich ein episches Abstiegsfinale ereignen: Bei fünf Teams besteht noch die Möglichkeit, auf den Abstiegsrang zu fallen.

Der 20. und letzte Spieltag in der Bezirksliga 7 Niederrhein könnte es in Sachen Abstiegskampf (vier Teams müssen in Summe absteigen) in sich haben. Drei Absteiger in die Kreisliga A stehen bereits fest, für den 13. Tabellenplatz, der gleichbedeutend mit dem Abstieg ist, kommen gleich fünf Mannschaften infrage.

Der TuS Essen-West, der Heisinger SV und der SV Union Velbert stehen bereits vor dem letzten Punktspiel als Absteiger fest. Davor liegen fünf Teams - getrennt nur durch drei Zähler - die alle, teilweise durch absurde Rechenspiele, noch um den Klassenerhalt zittern müssen.

Rhenania Bottrop hat 33 Punkte auf dem Konto und mit drei Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone die beste Ausgangssituation aller Mannschaften im Keller. Mit einem Remis sichern sich die Bottroper den Klassenverbleib. Im Falle einer Niederlage muss Rhenania darauf hoffen, dass der Essener SC Preußen nicht einen Dreier einfährt, da die Bottroper den direkten Vergleich verloren haben.

Auf Platz zehn mit 32 Zählern liegt der SuS Niederbonsfeld, der mit einem Sieg die Klasse hält. Ein Unentschieden könnte zu wenig sein, wenn drei Mannschaften nach dem Spieltag 33 Punkte hätten und der SuS dadurch einen Dreiervergleich verlieren würde.

Punktgleich mit Niederbonsfeld ist der SC Velbert II. Ein Dreier wäre für den SCV ebenfalls gleichbedeutend mit dem Verbleib in der Landesliga. Holt Velbert aber nur einen Punkt und gewinnen die Konkurrenten Niederbonsfeld, SSVg Velbert II und Preußen ihre Duelle, steigt der SC ab, weil er den direkten Vergleich gegen Preußen verliert.

Die SSVg Velbert II, auch bei 32 Zählern, ist mit einem Sieg durch. Falls dies nicht gelingen sollte, kann die SSVg ebenfalls mit einer weiteren Spielzeit in dieser Liga planen, wenn der Essener SC Preußen keinen Dreier einfährt.

Der Essener SC Preußen hat 30 Punkte auf dem Konto und befindet sich vor dem abschließenden Spieltag auf dem viertletzten Rang. Die Preußen sind der einzige der genannten fünf Klubs, der den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand hat und zwingend auf Schützenhilfe angewiesen ist. Drei Punkte sind daher Pflicht und die anderen Teams müssten im Idealfall ihre Spiele verlieren.

Um allen Eventualitäten die Krone aufzusetzen, ist noch ein weiteres Szenario möglich: Alle fünf Teams könnten nach dem Spieltag 33 Zähler auf dem Konto haben. In diesem Fall würde dann ein Fünfervergleich gemacht werden, den dann Rhenania Bottrop verlieren würde und somit den Gang in die Kreisliga antreten müsste.