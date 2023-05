Essen: Bezirksligist verpflichtet absoluten Wunschspieler

Die DJK Sportfreunde Katernberg, die sich noch im Aufstiegskampf um die Landesliga befindet, konnte einen Wunschspieler an Land ziehen.

Die DJK Sportfreunde Katernberg haben den vierten Zugang - zuvor hatten Timo Lindemann (SV Borbeck), Mario Czech (DJK Dellwig 1910) und Enis Kadrolli (Rhenania Bottrop U19) ihre Zusagen gegeben - für die Saison 2023/2024 vermeldet.

Andreas Kewe, derzeit in Diensten des SC Frintrop, wechselt an den Meerbruch und wird nach vielen Jahren in Frintrop nun in Katernberg seine Schuhe schnüren.

"Wenn ich etwas Neues machen möchte, ist jetzt die richtige Zeit. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Natürlich fällt es schwer, nach über zehn Jahren Frintrop zu verlassen, wo ich viele Höhen und Tiefen mitgemacht habe. Nun ist aber ein Tapetenwechsel an der Reihe", erklärt Kewe.

Dabei trifft er am Meerbruch auf alte Weggefährten, was die Eingewöhnung in das neue Team sicherlich leichter machen wird. Kewe: "Ich kenne viele Spieler noch aus Frintroper Zeiten. Das war sicherlich auch ein Kriterium nach Katernberg zu wechseln. Ich bin sicher, mich hier wohlzufühlen."

Aber nicht nur die Geselligkeit soll in der kommenden Saison eine Rolle spielen. Der sportliche Aspekt steht dabei ganz weit oben. "Das Ziel ist es, oben mitzuspielen und meinen Beitrag dazu zu leisten, den Aufstieg in die Landesliga zu realisieren. Katernberg hat eine sportlich sehr gute Entwicklung genommen und es ist ein mehr als interessantes Vorhaben, hier zu spielen."

Katernberg hat einen Wunschspieler bekommen, der in der Vergangenheit schon mehrfach Thema gewesen ist, verrät Tobias Buhren, Sportlicher Leiter beim Bezirksligisten, der aktuell vier Spieltage vor Schluss vier Punkte hinter Platz eins rangiert: "Wir freuen uns, dass es geklappt hat. Der Verein ist schon seit längerer Zeit hinter Andreas her. Umso glücklicher sind wir, dass es jetzt geklappt hat. Er kann alle Offensiv-Positionen flexibel bedienen und ist ein absoluter Mentalitätsspieler. Wir sind rundum zufrieden, diesen Transfer endlich über die Bühne gebracht zu haben."