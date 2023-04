Bezirksliga Niederrhein 5: Nach Sieg gegen Duisburger FV - Ellmann traut Mülheimer SV den Titel zu

Der 2:1-Erfolg über den Duisburger FV bringt den Mülheimer SV zurück in den Titelkampf der Bezirksliga Niederrhein 5. Ex-RWO-Spieler Marvin Ellmann träumt vom Titel.

Im Topspiel der Bezirksliga Niederrhein 5 konnte sich der Mülheimer SV mit 2:1 gegen den Duisburger FV durchsetzen. Damit stehen die Mülheimer fünf Spieltage vor dem Ende punktgleich mit dem DFV drei Punkte hinter dem Tabellenführer VfB Speldorf.

Für Trainer Dimitri Steininger hat der Sieg eine besondere Bedeutung: „Wir wussten im Vorfeld, was uns erwartet. In der Vergangenheit haben wir hier oft verloren, deshalb freut es mich umso mehr, was die Mannschaft in dieser Partie gezeigt hat.“

Trotz des Rückstandes in der ersten Hälfte konnte Mülheim das Spiel noch eindrucksvoll drehen. Toptorjäger Marvin Ellmann, der selbst das 1:1 schoss, kritisierte nach der Partie lediglich den Unparteiischen: „In der ersten Halbzeit wurde uns ein klarer Elfmeter inklusive roter Karte nicht gegeben. Wenn der gepfiffen wird, dann geht das Spiel von ganz alleine. Wir haben aber auch nach dem Gegentreffer keine Minute daran gedacht, dass wir hier als Verlierer vom Platz gehen.“

Ellmann, der während seiner Zeit als Profi unter anderem für Rot-Weiß Oberhausen und den Wuppertaler SV auflief, fand lobende Worte in Richtung seiner Mannschaft „In der zweiten Halbzeit hat man dann unsere Überlegenheit gesehen, wir hatten viel mehr Power. Es darf sich keiner beschweren, dass wir hier als Sieger vom Platz gehen. Ein Riesenkompliment an die ganze Mannschaft. Von der ersten bis zur letzten Minute war der Wille da und es gibt glaube ich keine zwei Meinungen, dass wir hier verdient gewonnen haben.“

Titelkampf nach Sieg neu entfacht

Auch wenn Mülheim sich mit dem Sieg zurück ins Rennen um den Titel gebracht hat, darf sich die Mannschaft jetzt vermutlich keine Fehler mehr erlauben, wenn am Ende der Saison die Meisterschaft gesichert werden soll. „Für uns ist jeder Sonntag ein Endspiel, so wollen wir es auch angehen. Wir haben jetzt noch schwere Spiele vor der Brust“, schätzt Ellmann die Lage ein.

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir aufsteigen, wenn wir jedes Spiel gewinnen sollten Marvin Ellmann

Auch das Spiel am kommenden Sonntag gegen den DJK Klosterhardt II will der Ex-Profi nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Obwohl es tabellarisch leicht aussieht, müssen wir gegen Klosterhardt auch erstmal gewinnen. Wir müssen jetzt von Spiel zu Spiel denken und da sein, wenn die anderen Mannschaften patzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir aufsteigen, wenn wir jedes Spiel gewinnen sollten."

Auch Steininger hat in dem Sieg neues Selbstvertrauen im Rennen um den Titel gefunden: „Wir wollten, gerade weil Speldorf am Vortag liegen gelassen hat, gucken, ob es zum Dreikampf um die Bezirksligameisterschaft wird. Jetzt sind es noch fünf Spiele, ich bin gespannt, was noch geht. Wenn wir so auftreten, von der Leidenschaft, der Mentalität im Team, dann ist auch im Hinblick auf die Meisterschaft noch etwas möglich.“