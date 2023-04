Bezirksliga: Nur 2:2! Speldorf lässt Punkte liegen - Duisburger FV 08 kann gleichziehen

Für den VfB Speldorf geht es in dieser Saison um den Landesliga-Aufstieg in der Bezirksliga, doch am 25. Spieltag ließen die Mülheimer Punkte gegen den DSV 1900 liegen.

Am Samstag, den 22. April, ging es für den Tabellenersten der Bezirksliga Gruppe 5 VfB Speldorf gegen den Tabellenzwölften Duisburger SV 1900. Die Mülheimer gingen also als klarer Favorit in diese Partie.

Der Favoritenrolle als Tabellenerster wurden die Mülheimer in den ersten 15 Minuten des Spiels auf jeden Fall gerecht. Sie gaben klar den Ton in der Anfangsphase an und kamen schon früh zu hochkarätigen Chancen. Mit der Zeit kamen dann jedoch auch die Duisburger ins Spiel und konnten sich ein paar Halbchancen herausspielen. Mehr wurde aus den Torannäherungen jedoch nicht.

Nach einigen Ecken der Speldorfer erzielte der VfB dann endlich das 1:0, welches jedoch direkt vom Unparteiischen Jesco Boin wegen Abseits einkassiert wurde. Zur Halbzeit stand es also 0:0. Ein bis dahin enttäuschender Zwischenstand für die Mülheimer. „Die erste Halbzeit war nicht gut von uns“, so bewertet Julien Schneider, Trainer des VfB Speldorf, das Auftreten seiner Mannschaft.

Insgesamt taten sich die Männer in weiß-schwarz gegen eine tiefstehende Mannschaft aus Duisburg schwer und es blieb nur bei wenigen wirklich gefährlichen Torchancen seitens der Speldorfer.

In der zweiten Hälfte konnte der VfB Speldorf den Druck auf die Duisburger erhöhen und in der 59. Minute konnte Ismail Öztürk dann nach einer Ecke den Führungstreffer für die Mülheimer erzielen. Daraufhin konnte die Mannschaft von Schneider die Kontrolle über das Spiel behalten. Nach einer Phase mit wenig Gefahrensituationen auf beiden Seiten gab der Unparteiische dann Elfmeter für die Duisburger. Diesen konnte Kapitän Yildirim in der 82. Minute zum 1:1 verwandeln. In den letzten ungefähr zehn Minuten sollte es dann nochmal spannend werden.

In der 87. Minute der Schock für Speldorf: 2:1 für den Duisburger SV 1900! Nach einem Ballgewinn von Princley Ngangjoh im Mittelfeld legte dieser den Ball auf links zu Ruto Ohnishi, welcher eine scharfe Hereingabe auf den zweiten Pfosten brachte. Nick Falkenstein bedankte sich und erzielte das 2:1. Doch das sollte es noch nicht gewesen sein. In der vierten Minute der Nachspielzeit kam kurz vor dem Sechzehner der Duisburger Ismail Öztürk an den Ball, der die Kugel Volley unhaltbar für den DSV-Keeper Jann Singh links ins Eck knallte. Direkt danach war Schluss.

Dieses 2:2 ist für den VfB Speldorf zwar ein Punktgewinn, jedoch gehen sie aus diesem Spiel mit Blick auf den Aufstiegskampf als Verlierer heraus. Im Gegensatz zu den Duisburgern, die diesen Punkt im Abstiegskampf sehr gut gebrauchen können.

Am Sonntag kann der Duisburger FV 08 mit einem Sieg gegen den Mülheimer SV 07 mit Speldorf gleichziehen. Es bleibt spannend im Bezirksliga-Aufstiegskampf.