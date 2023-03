SG Schönebeck: Trainer-Entscheidung ist beim Spitzenreiter gefallen

Zwölf Spieltage vor Schluss hat die SG Schönebeck die Weichen für die kommende Saison gestellt.

Sieben Punkte liegt die SG Schönebeck vor der Konkurrenz und ist auf dem besten Wege in Richtung Landesliga. Ob nun der Aufstieg gelingt oder nicht, steht noch nicht fest.

Dafür aber, dass Olaf Rehmann auch zur Saison 2023/2024 Cheftrainer an der Ardelhütte sein wird.

Frank Neuhaus, Vorstand der SGS-Herren, freut sich sehr über die Entscheidung: "Die gute Stimmung und Begeisterung im Team ist ein Verdienst des gesamten Trainerteams, an dem Olaf sicher den größten Anteil hat. Er hat es geschafft, aus vielen neuen Spielern eine Einheit zu formen, in der jeder seinen Einsatz und seine Leistung bringt. Die Mannschaft spielt einen begeisternden Fußball, der sich auch auf die zahlreichen Fans und Zuschauer überträgt. Gerade die mutigen Aufstellungen der jungen Spieler – auch in wichtigen Partien – zeigt zum einen das Vertrauen, dass Olaf in sie hat. Auf der anderen Seite ist das auch ein klares Signal an den Nachwuchs der SGS, dass Training, Fleiß und Talent belohnt werden. Wir sind daher sehr froh, dass Olaf auch in der kommenden Saison Trainer unserer Ersten ist."

Nicht mehr mit an Bord ist dann Michael Domanski, mit dem Rehmann im Trainerstab gerne weitergearbeitet hätte, der aber mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte. Neuhaus: "Ein nachvollziehbarer Wunsch, auch wenn wir Michael nur ungerne ziehen lassen. Er ist ein absoluter Teamplayer und ein kongenialer Partner von Olaf. Schade, dass er geht."

Am Sonntag (11 Uhr) trifft die SG Schönebeck auf die Reserve der Germania 04/19 Ratingen.

Wie das Ausscheiden von Domanski aufgefangen wird, darüber wird bei der SG Schönebeck noch beraten. Neuhaus: "Es gibt erste interessante Tendenzen. Wir berichten darüber, sobald die Entscheidungen getroffen sind. Fabian Holzmann bleibt dem Trainerteam aber erhalten."