SV Burgaltendorf: Aufstieg nicht abgehakt - Zugang aus Oberliga soll bei Aufholjagd helfen

Nach dem Abstieg aus der Landesliga Niederrhein spielt der SV Burgaltendorf in der Bezirksliga Niederrhein 7. Ein direkter Wiederaufstieg ist noch möglich.

Vierter mit 36 Punkten aus 17 Begegnungen – so lautet die Bilanz vor dem Beginn der Restrunde in der Bezirksliga-Staffel 7 am Niederrhein für den Sportlichen Leiter Jörg Oswald und den SV Burgaltendorf. Zufriedenstellend ist die Hinrunde schon, aber richtig beeindruckt scheint in Burgaltendorf keiner.

Als Vierter steht die Elf knapp hinter dem Vogelheimer SV (3.), der DJK SF Katernberg (2.) und der SG Essen-Schönebeck (1.). Oswald sieht die Dinge realistisch: „Aus eigener Hand können wir es nicht schaffen uns an die Tabellenspitze zu setzen. Es geht darum, in den richtigen Momenten da zu sein. Wenn die drei vor uns schwächeln, müssen wir einfach konsequent sein und angreifen.“

Doch die Wahrscheinlichkeit, dass das Top-Trio auslassen, ist gering. Tabellenführer Schönebeck hat sogar noch ein Nachholspiel vor sich. Sollten die Schönebecker daraus als Sieger hervorgehen, würden dem SVA ganze neun Punkte auf den Spitzenplatz fehlen.

Eines sei dennoch sicher: „Eine Saison war noch nie zum aktuellen Zeitpunkt schon entschieden.“ Und solange noch die Chance bestehe aufzusteigen, setze man beim SV alles daran, nochmal in Richtung Tabellenspitze anzugreifen, erklärt Oswald.

Die vergangenen Spiele lassen hoffen, denn in den letzten elf Begegnungen schaffte es Burgaltendorf zehn Siege einzufahren. Auf diesem Momentum soll jetzt aufgebaut werden: „Wir müssen einfach unsere Hausaufgaben machen und die verbleibenden Spiele gewinnen.“

Helfen dabei soll dabei Kevin Barra. Der Mittelfeldspieler, der in den Jugenden des VfL Bochum und Rot-Weiss Essen spielte und bereits Oberliga-Luft schnüffeln durfte, soll in der Restrunde neue Qualität in die Mannschaft bringen.

Weiter wolle der Klub im Winter nicht mehr auf dem Transfermarkt tätig werden. Auch die Verpflichtung von Barra sei mehr eine proaktive Maßnahme gewesen, denn: „Sollten wir dieses Jahr nicht aufsteigen, dann wollen wir es nächstes Jahr auf jeden Fall. Dahin laufen die Planungen.“ Oswald weiter: „Entsprechend haben wir auch schon Gespräche mit potenziellen Neuzugängen geführt und bereits einige Zusagen erhalten, die ich aber noch nicht veröffentlichen werde.“

Damit es vielleicht sogar schon in der Saison 2023/24 wieder zurück in die Landesliga gehen könnte, setzt der Trainer auf eine gute Vorbereitung: „Damit zum Rückrundenstart alle wieder fit sind, geht es jetzt in eine intensive Vorbereitung. Ich hoffe, dass wir dem Verletzugspech entkommen können.“