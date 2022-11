Bezirksliga: Tabellenführer verpflichtet 117-maligen Oberliga-Torwart

Der VfB Speldorf hat auf die Verletzung seiner Nummer eins reagiert und einen gestandenen Schlussmann verpflichtet.

Prominenter Zuwachs für den VfB Speldorf: Der Bezirksliga-Tabellenführer hat sich mit Maurice Schumacher verstärkt.

Der bis dato vereinslose Keeper, dessen letzte Station der Duisburger SV 1900 war, kann immerhin auf 117 Oberligaspiele, inklusive eines Aufstiegs mit dem KFC Uerdingen in die Regionalliga, verweisen. Damit reagierte Speldorf auf die Verletzung seines Stammtorhüters Felix Kersten.

"Wir freuen uns sehr, dass uns solch ein Torwart verstärkt. Maurice hat zuletzt einige Monate pausiert und etwas die Lust am Fußball verloren. Doch jetzt ist er voller Tatendrang und noch einmal heiß auf einen Aufstieg. Er wird Felix Kersten adäquat ersetzen", berichtet VfB-Trainer Julien Schneider gegenüber RevierSport.

Mit Ismail Öztürk, Athanasios Tsourakis, Janis Timm, Pierre Kanzen und Lars Gronemann spielte Schumacher schon im MSV-Nachwuchs zusammen und wird daher an der Saarner Straße auch keine lange Eingewöhnungsphase benötigen.

Maurice Schumacher ist der Aufstiegstorwart des KFC Uerdingen

Der 28-jährige Torwart spielte von 2008 bis 2016 für den MSV Duisburg. Seine letzten drei Jahre beim MSV verbrachte er bei den Profis und stand auch einige Male im Zweitliga-Spieltagskader der Zebras.

Dort feierte er in der Saison 2014/2015 mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga seinen Höhepunkt. Anschließend ging es für Schumacher zum KFC Uerdingen. Mit den Krefeldern feierte er gleich den Regionalliga-Aufstieg und stand in der Aufstiegssaison 34 Mal zwischen den KFC-Pfosten. Ein Einsatz in der Regionalliga sollte ihm in seiner bisherigen Karriere verwehrt bleiben.

Insgesamt kann Schumacher auf 117 Oberligaspiele (127 Gegentore) zurückblicken. Zudem bestritt Schumacher diverse Begegnungen in der U17- und U19-Junioren-Bundesliga für den MSV Duisburg.