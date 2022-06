Bezirksliga: VfB Bottrop steigt nach dramatischem Spiel in die Landesliga auf

Am letzten Spieltag der Bezirksliga Gruppe 8 machte der VfB Bottrop durch einen 3:2-Sieg gegen SW Alstaden den Aufstieg in die Landesliga klar.

Es war ein packendes Finale um den Aufstieg in die Landesliga am letzten Spieltag der Bezirksliga Gruppe 8. Mit einem engen 3:2 (2:1) - welches erst in der 87 Spielminute entschieden wurde - besiegte der VfB Bottrop den drittplatzierten von SW Alstaden und steigt dadurch in die nächsthöhere Liga auf.

Aus Sicht der Bottroper begann die Partie vor 1300 Zuschauern grandios, sie sollte sich jedoch in der zweiten Hälfte als echtes Herzschlagfinale herausstellen. Ex-Profi Fatih Candan brachte den VfB mit seinem 31. Saisontreffer nach zehn Minuten in Führung, ehe Ahmed Jemaiel in der 23. Minute auf 2:0 erhöhte. Die bis dahin ungefährlichen Gäste erzielten kurz vor der Pause durch das 47. Saisontor von Raphael Steinmetz per Elfmeter den Anschluss.

Nach dem Seitenwechsel geschah das bis dahin Unfassbare: Die Gäste aus Alstaden glichen kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit durch Dennis Schroer zum zwischenzeitlichen 2:2 aus und die Gästefans kannten kein Halten mehr. Alstaden spielte nun defensiver, sodass es bis zur 87. Minute andauerte, um den entscheidenden Siegtreffer aus Sicht des VfB zu erzielen. David Fojcik setzte sich gekonnt durch und versenkte den Ball kompromisslos zum 3:2-Endstand. Erleichterung, Freude pur bei allen Bottropern!

VfB Bottrop: Frenzel - Müller, Solh (84. Eren), Aksap, Owusu Ansah - Berbero, Candan, Fojcik (89. Drechsler), Kanoglu - D. Steinmetz (58. Heidenreich), Jemaiel Frenzel - Müller, Solh (84. Eren), Aksap, Owusu Ansah - Berbero, Candan, Fojcik (89. Drechsler), Kanoglu - D. Steinmetz (58. Heidenreich), Jemaiel SW Alstaden: Krobok - Kücük, Falcone, Mujezinovic (66. Saporito), Knizik (35. Munnes) - Walkenbach, Blanke, Langen, Masek (80. Jubt) - R. Steinmetz, Wzietek (Schroer 36., 75. Balozzi). Schiedsrichter: Oliver Klostermann. Tore: 1:0 Candan (10.), 2:0 Jemaiel (23.), 2:1 R.Steinmetz (40.), 2:2 Schroer (50.), 3:2 Fojcik (87.) . Gelb: Candan (40.), Walkenbach (44.), Aksap (83.). Rot: Kücük (72.) . Zuschauer: 1300.

Bottrops Trainer Patrick Wojwod wird das Amt des Trainers beim VfB nach dem gelungenen Aufstieg niederlegen. Mit Michael Schrank steht auch schon ein erfahrener Nachfolger bereit. Nach dem Schlusspfiff war Wojwod sehr zufrieden mit dem Erfolg und erklärte: "Wir sind überglücklich und es fällt eine riesige Last von uns ab. Der Druck von außen und den, den wir uns alleine gemacht haben, war riesengroß. Deshalb ist es für uns eine sehr glückliche Situation."





Zum Spiel selber erklärte der Wojwod: "Wir haben es unnötig spannend gemacht. Wir haben 2:0 geführt, dann unnötig einen Elfmeter provoziert und dann auch noch unsere Chancen nicht genutzt. Wir sind dem Tod knapp von der Schippe gesprungen und somit vielen Dank an David Fojcik für das erlösende Tor, wir werden für immer an ihn denken, wenn wir auf diese geile Geschichte zurückblicken!"

In Bottrop haben sich Fojcik und die gesamte Mannschaft des VfB vielleicht wirklich zu Legenden gemacht. Durch den Aufstieg sind die Spieler des VfB die einzigen, welche die Region in der kommenden Landesliga-Saison wieder vertreten werden. Ein Umstand, den auch Kapitän Kudret Kanoglu zu würdigen wusste: „Endlich ist der VfB wieder da, wo er hingehört. Ich bin froh, dass die Mannschaft in der nächsten Saison die Region in der Landesliga repräsentieren wird. Niemand hat an uns geglaubt, aber am Ende haben wir es jedem gezeigt!”